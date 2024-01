Calciomercato Roma, nuova firma immediata: ex decisivo

Il calciatore è pronto a ritornare in giallorosso, il piano sul suo futuro è ben preciso. Annuncio nei prossimi giorni

Se la Roma ha come assoluta priorità di questo calciomercato il reparto difensivo, visti i tanti indisponibili in quella zona del campo, Tiago Pinto dovrà far fronte anche all’attacco dove tra possibili partenze e ritorni la situazione si sta infiammando.

I 30 gol segnati fin qui in campionato rappresentano il terzo miglior attacco dopo Inter e Milan, numeri che certificano il buon lavoro in fase offensiva da parte degli uomini di José Mourinho. A siglare poco più di un terzo delle reti totali è stata la coppia Lukaku-Dybala, rispettivamente a 8 e 4 gol in Serie A. Un altro attaccante che non sta deludendo le attese è Azmoun che con i suoi ingressi spesso risulta decisivo esattamente come successo nella gara di Coppa Italia con la Cremonese, autore dell’assist per Lukaku del momentaneo 1-1. Chi invece fa fatica a rendersi decisivo è Andrea Belotti.

L’ex Palermo e Torino aveva iniziato il campionato con una doppietta alla Salernitana, andando a segno anche all’ottava giornata contro il Cagliari. Da quel momento lì tante panchine e nessun altro gol in Serie A per un centravanti che a Roma non sta lasciando un ricordo memorabile in zona realizzativa, basti pensare agli zero gol dell’anno scorso in campionato. Le sirene turche di Besiktas e Fenerbahce, più qualche interessamento dalla Serie B italiana, potrebbero fare al caso di Belotti, lontano dalla forma smagliante dei suoi anni d’oro a Torino. Infine non va dimenticato Tammy Abraham: il rientro dell’attaccante inglese, uscito gravemente infortunato in occasione dell’ultimo turno dello scorso campionato con lo Spezia, si avvicina.

Ritorno a Trigoria e ripartenza immediata

In questi giorni si sta insistentemente parlando del ritorno di Ola Solbakken. Il centravanti norvegese era arrivato a Roma a novembre 2022 trovando però poco spazio nella Capitale. Da qui la decisione della società di cederlo in prestito nell’estate 2023, ma l’esperienza dell’ex Bodo Glimt all’Olympiacos ha fin qui deluso con otto partite disputate, solo la metà da titolare, e nessuna rete segnata con il club biancorosso in tutte le competizioni.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’esperienza di Solbakken in Grecia è destinata a terminare prima del tempo facendo ritorno a Roma già in questa sessione di mercato. L’attacco è però probabilmente il reparto più completo e dunque per il classe 1998 si prospetta un altro trasferimento in prestito, questa volta in Giappone. Più precisamente, la squadra interessata a Solbakken è l’Urawa Red Diamonds allenato da un volto conosciuto al norvegese ovvero Per-Mathias Høgmo, ex assistente ai tempi del Bodo Glimt, squadra dove l’attaccante ha passato tre stagioni vincendo due campionati. Sono in via di definizione gli ultimi dettagli e l’affare potrebbe concludersi in breve tempo.