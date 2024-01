Dal Real alla Roma: colpo brasiliano con lo scambio

Archiviato il capitolo del difensore centrale con Huijsen, la Roma resta vigilie sul calciomercato in entrata e, soprattutto, in uscita

Nel tardo pomeriggio di venerdì, Dean Huijsen ha sostenuto le visite mediche con la Roma. L’arrivo in prestito dalla Juventus del 18enne olandese ha risolto il dossier più urgente in casa giallorossa, regalando a José Mourinho il primo rinforzo in un reparto decimato da infortuni (Kumbulla e Smalling) e partenze per la Coppa d’Africa (Ndicka). Da qui alla fine del mercato di gennaio non è escluso che, nel caso in cui dovessero andare in porto alcune cessioni, Tiago Pinto possa congedarsi dal club capitolino regalando un altro innesto.

Il nome più caldo tra quelli in uscita, resta quello di Leonardo Spinazzola. In scadenza di contratto a giugno, l’esterno ex Juve non rinnoverà e il suo agente, Davide Lippi, di comune accordo con il club sta ascoltando offerte per un addio immediato. Oltre alle sirene del Galatasaray e della Saudi Pro League, nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile approdo in Premier League, come accaduto anche per Matias Vina nel gennaio del 2023.

Calciomercato Roma, scambio con Vina

Dopo l’esperienza al Bournemouth, il mancino uruguaiano è stato ceduto in prestito al Sassuolo la scorsa estate, ma ha ricevuto le chiamate di Bahia, Corinthians, Palmeiras e, soprattutto, Flamengo. Il club rossonero ha presentato già un’offerta da 6 milioni di euro, a fronte di una richiesta della Roma da 10 milioni. Forte di un accordo blindato con il giocatore, la dirigenza carioca non ha ancora definitivamente mollato la presa sul calciatore.

La novità delle ultime ore è, tuttavia, rappresentata dall’ipotesi di uno scambio. Secondo il portale brasiliano ‘Fla Web’, il club giallorosso sarebbe disposto a lasciar partire Vina in cambio di Matheus Gonçalves. Attaccante esterno di piede mancino, il 18enne brasiliano è reduce dal prestito al Red Bull Bragantino e la scorsa estate è stato trattato anche dal Real Madrid.