Dalla Juve alla Roma: già fissate le visite mediche

Pinto ci è riuscito… Un nuovo difensore è in viaggio verso Roma, per tentare di calmierare la crisi difensiva giallorossa

Eccolo, dopo innumeravoli chiacchiere, Tiago Pinto avrebbe chiuso una trattativa per un nuovo difensore. La Roma non aveva scelta… Entro il 31 gennaio la linea difensiva di Mou avrebbe dovuto necessariamente beneficiare di un nuovo innesto, ma, per evitare catastrofi imminenti, l’ideale sarebbe stato tesserare un giocatore entro i primi giorni di gennaio.

L’idea di Pinto & co., oltre ad essere l’unica vera opzione possibile, è stata quella di portare nella città eterna una giovane promessa, così da evitare i numerosi paletti imposti dal mercato moderno.

Dalla Juve alla Roma, ecco il nuovo talento giallorosso

Colui che tra meno di un mese sarà l’ex direttore sportivo della Roma, non ha avuto scelta… Le limitazione della Uefa non lasciavano scampo ad un mercato di stenti per i giallorossi, che avrebbero potuto concludere soltanto un’operazione modesta, dal costo totale di 2 milioni di euro lordi: in questa cifra avrebbe dovuto necessariamente rientrare il costo in sé del calciatore e l’ingaggio dello stesso. Numeri che limitavano inevitabilmente lo spazio di manovra giallorosso sul mercato, escludendo alla fonte la gran parte dei nomi che hanno orbitato intorno a Trigoria nelle ultime settimane. I vertici giallorossi, costretti a valutare un numero esiguo di opzioni, hanno scelto di puntare sul prestito di un giovane talento della Juventus, che sarebbe già in viaggio verso la città eterna per effettuare le visite mediche entro oggi.

Si tratta di Dean Huijsen, difensore classe 2005 nelle grazie di José Mourinho che, secondo le voci degli ultimi minuti, sarebbe ormai un calciatore della Roma. Il giovane olandese era stato promesso al Frosinone di Eusebio Di Francesco, ma la prospettiva Roma, drogata dalla presenza di un certo Special One, avrebbe definitivamente galvanizzato Dean Huijsen, intenzionato a dire la sua in una squadra d’alta classifica. La situazione disastrosa in difesa, senza Smalling, N’Dicka e Kumbulla, e con Mancini costantemente in forse, si fa particolarmente feconda per trovare spazio e farsi notare da subito. Secondo le voci, si tratterebbe di un prestito secco fino a giugno. Huijsen incarna in maniera esplicita la filosofia del difensore contemporaneo, in grado di lottare grazie a doti fisiche non comuni, ma anche di impostare dal basso, madiante qualità tecniche rifinite. Il passato in Spagna e Olanda, gli ha permesso di affinare la tecnica, conqusitando una certa dimestichezza con entrambi i pedi.