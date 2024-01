Non solo Huijsen, accordo UFFICIALE e debutto immediato

Annuncio ufficiale prima del big match: la Roma lo ha appena fatto sapere attraverso un comunicato apparso sul proprio sito. Ecco di cosa si tratta

L’annuncio ufficiale arriva prima della finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Un annuncio dopo quello di qualche settimana fa che ha permesso alla squadra femminile della Roma di mettersi in esclusiva sulla propria maglia lo sponsor. Adesso, anche in questo caso, l’accordo è stato raggiunto appunto per la formazione guidata da Alessandro Spugna.

“L’AS Roma ha il piacere di annunciare una nuova partnership con Harmont & Blaine, azienda italiana di abbigliamento smart upper-casual, che diventa Official Style Partner della prima squadra femminile” si legge sul sito giallorosso. “Il marchio del “bassotto” vestirà le giocatrici, lo staff tecnico e i dirigenti fornendo una selezione di capi formali e divise ispirate alla grinta e all’energia sportiva delle Campionesse d’Italia, realizzati in materiali tecnici ad alta performance con dettagli distintivi che richiamano i colori del Club”.

Roma, accordo con la femminile con Harmont & Blaine

Il debutto ci sarà proprio nella sfida di domenica pomeriggio con inizio alle 15:15 allo Zini di Cremona. Una sfida che mette in palio un trofeo, la Supercoppa appunto, che la Roma ha vinto lo scorso anno nella finale di Parma proprio contro la Juventus ai calci di rigore.