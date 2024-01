Nuova panchina Mourinho, società avvisata: è stato licenziato

Cambio in panchina immediato, è stato licenziato: arriva l’avviso al club che apre a scenari coinvolgenti anche Mourinho e possibili firme ‘storiche’.

Le attenzioni principali di questa parentesi sono certamente rivolte ad un calciomercato che ha ancora tanto da dire e offrire, alla luce delle defezioni di squadre e società e delle consecutive necessità di apportare modifiche nel corso di questa campagna acquisti invernale. Ne sa qualcosa la stessa Roma, tra le cui fila, in questi ultimi giorni, si è assistito ad un diffondersi di notizie non poco importanti.

La giornata odierna, ad esempio, è stata contraddistinta da una forte attenzione nei confronti dell’arrivo di Huijsen, giovane difensore della Juventus, arrivato nella Capitale con cifre, modalità e condizioni che, almeno per ora, non avrebbero soddisfatto la piazza del tutto. Resta, comunque, attesa e curiosità circa l’evolversi delle situazioni in casa Roma, laddove non poche novità sono previste nelle prossime settimane, soprattutto alla luce dell’addio a Tiago Pinto a partire dal mese di febbraio.

Nuovo CT Brasile, Ednaldo Rodrigues fa il primo passo: licenziato Diniz

La seconda grande notizia di queste ore, infatti, ha riguardato proprio la decisione della Roma e del GM di separarsi a fine mercato invernale, a pochi mesi di distanza dalla scadenza ufficiale di un contratto che ha legato il portoghese ai giallorossi per circa tre anni. Le implicazioni sono state immediatamente numerose, abbracciando anche le solite discussioni relative alla posizione al futuro di Mourinho, anch’egli vicino alla fine del proprio contratto.

Proprio la situazione Mourinho, dunque, non permette di ignorare quanto sta accadendo in questi giorni e ore presso la Federazione calcistica del Brasile che, dopo aver dovuto rinunciare definitivamente ad Ancelotti, è consapevole di dover trovare una soluzione rispetto alla ricerca di un CT per la Copa America. Nella lista di nomi, come noto, figura anche lo Special One e, proprio a tal proposito, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti di Ge.Globo.com.

Stando a quanto riferito dalla fonte sudamericana, infatti, Ednaldo Rodriguez avrebbe licenziato Fernando Diniz, reduce da due vittorie, tre sconfitte e un pareggio. Allenatore anche della Fluminense, Diniz avrebbe ricevuto la notizia dopo la comunicazione arrivata dalla Federazione alla squadra di club, i cui dirigenti hanno poi comunicato il tutto al diretto interessato. La situazione resta, comunque, in piena evoluzione e potrebbe generare importanti novità tra non molto, ricordando anche della possibilità di assistere ad uno scenario singolare, come già raccontatovi.