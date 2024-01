Nuovo contratto e doppio ruolo: addio Mourinho

Il futuro di José Mourinho è ancora incerto e nel frattempo il Brasile prova a tentare il nuovo CT con la formula del doppio incarico

Nella capitale tiene ancora banco la situazione legata al futuro di José Mourinho, e di quello ancora più prossimo dei posti da dirigente lasciati vacanti da Tiago Pinto. Il contratto del portoghese era in scadenza a giungo, e visto che la società non era intenzionata a proseguire con lui si è optato per un addio anticipato.

Restano da sciogliere i nodi legati al mercato, dal quale nel frattempo è arrivato il primo acquisto, il giovane difensore della Juventus Huijsen, che sbarca a Trigoria con la formula del prestito secco. Resta da capire dunque quale sarà il destino dell’allenatore, nonostante i tifosi si siano già ampiamente espressi al grido di Mourinho a vita, in una recente gara giocata dai giallorossi davanti ai propri tifosi.

La società tuttavia non ha ancora deciso, e lo Special One è finito anche in ottica Brasile dopo il no incassato da Carlo Ancelotti. Per la panchina dei verdeoro spunta anche la clamorosa ipotesi di allenatore con il doppio incarico: la situazione.

Brasile, Mourinho, e l’ipotesi del doppio incarico: la Federazione riflette

Da tempo ormai il Brasile è alla ricerca di un nuovo allenatore con cui si possa iniziare un progetto vincente. La nazionale verdeoro da tempo non riesce a trionfare ai mondiali, e proprio per questo ha deciso di affidarsi ad un allenatore di sicura esperienza e che sia in grado di riportare la squadra sul tetto del mondo.

Il favorito per questo incarico sembrava essere Carlo Ancelotti, tuttavia il recente innovo di contratto ha chiuso definitivamente questa possibilità. Proprio per questo la federazione brasiliana sta continuando a sondare diversi profili, tra i quali c’è anche quello di José Mourinho.

La pista che porta al portoghese resta complicata, e per questo motivo la federazione sta portando avanti anche altre trattative, tra le quali c’è anche quella legata all’allenatore del San Paolo Dorival junior, per il quale potrebbe esserci un’ipotesi senza precedenti.

Secondo quanto riporta RMC Sport il tecnico avrebbe due opzioni, o lasciare l’incarico da allenatore del San Paolo per svolgere a tempo pieno gli incarichi da CT, oppure la clamorosa ipotesi del doppio incarico, rimanendo ad allenare sia il club che la nazionale. Non è stata presa alcuna decisione ufficiale, tuttavia quest’ultima opzione sarebbe davvero clamorosa in quanto avrebbe davvero pochissimi precedenti.