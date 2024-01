Nuovo Ds Roma: la decisione è appena arrivata

L’ufficialità dell’addio di Tiago Pinto è il tema di discussione più caldo delle ultime ore in casa Roma. La decisione che spariglia le carte.

Tra campo e mercato, la Roma sta catalizzando l’attenzione degli addetti ai lavori in modo importante. Oltre alla ricerca del difensore con il quale puntellare il reparto, infatti, i giallorossi si apprestano a definire con maggiore chiarezza anche il nuovo asset dirigenziale.

Atteso entro la fine di questa settimana, lo sbarco dei Friedkin nella Capitale contribuirà a studiare le prossime mosse nei piani alti della Roma. Annunciato alla squadra nel corso dell’ultima seduta di allenamento, la notizia dell’addio di Tiago Pinto è stato comunicato anche sui profili ufficiali del club. L’ex dirigente del Benfica saluterà la Roma il prossimo 3 febbraio, scrivendo la parola fine alla sua esperienza nella Capitale vissuta tra alti e bassi. Come prevedibile, ad accendere le fantasie dei tifosi in questo momento è anche il nome del (papabile) nuovo direttore sportivo.

Calciomercato Roma, Massara “premiato” dai tifosi come nuovo DS: l’esito del sondaggio

Sotto questo punto di vista, le idee sicuramente non mancano. La sensazione è che nelle prossime settimane possa profilarsi un vero e proprio testa a testa tra Pierpaolo Marino e Francois Modesto, attualmente in cima alla lista dei desideri dei Friedkin.

A tal proposito, abbiamo chiesto agli utenti di asromalive.it di esprimere una preferenza in merito al nome del nuovo direttore sportivo della Roma. A stravincere il sondaggio è stato Frederic Massara, che ha strappato il 68% dei consensi. L’ex Milan in effetti piace e non poco alla proprietà americana della Roma, che potrebbe decidere di affondare il colpo nelle prossime settimane (almeno in linea teorica). Più staccato invece Francois Modesto (12%), altra opzione calda per i capitolini. Inseguono infine Pierpaolo Marino e Manuel Gerolin: entrambi hanno raccolto il 10% delle preferenze. Staremo a vedere cosa succederà.