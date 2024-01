Renato Sanches bianconero: via libera Roma

Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal PSG, Renato Sanches può salutare la Roma dopo soli sei mesi

Nella giornata di ieri, la Roma ha ufficializzato la separazione da Tiago Pinto. L’ex general manager giallorosso lascerà la Capitale il 3 febbraio, dopo la chiusura del calciomercato di gennaio. Nei suoi tre anni in carica, l’ex Benfica ha dovuto districarsi tra i rigidi paletti imposti dall’UEFA e ha raccolte tante gioie, ma anche alcune delusioni. Quella più dolorosa è anche la più recente. Quella che lo stesso lusitano ha definito come una vera e propria ossessione si sta infatti trasformando in una scommessa persa.

Tra infortuni e partite incolori, l’ex Bayern Monaco e Lille ha vissuto una prima parte di stagione decisamente al di sotto delle aspettative. Durante la conferenza stampa di fine mercato, Pinto ci ha messo la faccia, prendendosi tutte le responsabilità dell’ingaggio del centrocampista e non è da escludere che anche il suo forte senso di responsabilità e onestà lo abbia condotto a separarsi dal club con sei mesi d’anticipo.

Besiktas su Renato Sanches: via libera Roma

A seguire le sue orme potrebbe essere anche il 26enne di Lisbona. Ormai da giorni si parla di una possibile interruzione del prestito entro la chiusura della sessione invernale di mercato. Una situazione che il PSG si è detto disposto ad accettare, a patto che il suo agente Jorge Mendes trovi prima un nuovo club. Nonostante una stagione sin qui incolore, Renato Sanches può contare ancora su qualche estimatore, soprattutto in Turchia.

Dopo le recenti voci sul Galatasaray, nelle ultime ore il sito turco ‘fotospor.com’ ha parlato di un interessamento da parte del Besiktas. Il presidente del club bianconero ha ottimi rapporti con la proprietà del Paris e questo potrebbe rappresentare una corsia preferenziale per un eventuale trasferimento a Istanbul. Se queste voci dovessero trovare conferma, l’asse Roma-Istanbul potrebbe diventare sempre più caldo. Ormai dai giorni, come è noto, i media turchi parlato di un prepotente ritorno di fiamma del Galatasaray per Zeki Celik e Leonardo Spinazzola.