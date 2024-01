Roma, altro infortunio in allenamento: caviglia ko

Roma, altro infortunio in allenamento: la caviglia è ko. Salta l’Atalanta e anche, probabilmente, la Lazio mercoledì in Coppa Italia

Ennesimo infortunio. No, non c’è proprio niente da fare. Quando una stagione parte male può finire anche peggio. Ma in questo caso gli indizi arrivavano anche dagli anni precedenti. Sì, parliamo di Renato Sanches, che così come comunicato ufficialmente dalla Roma, si è fermato di nuovo.

Distorsione alla caviglia sinistra per il centrocampista portoghese che i giallorossi, a quanto pare, vorrebbero far tornare al Psg anticipando l’addio. Renato Sanches è arrivato in giallorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto che poteva diventare obbligo a determinate condizioni. Ma queste ovviamente sono lontanissime. La separazione alla fine della stagione è certa. E forse potrebbe anche arrivare in anticipo.

Roma, Renato Sanches ko

Non ci sarà quindi contro l’Atalanta nella gara di domenica sera all’Olimpico, e non ci sarà nemmeno mercoledì nel derby di Coppa Italia alle 18 contro la Lazio. Le possibilità sono ridotte al lumicino, e anche se fosse stato a disposizione di Mou il campo con ogni probabilità non lo avrebbe mai visto. Insomma, niente da fare come spiegato prima. Quando tutto inizia male può finire anche peggio. Anzi, finisce anche peggio.

Domani poi alle 12,30 – la potrete seguire con noi live – ci sarà la conferenza stampa di Mourinho che ovviamente si aspetta delle domande non solo su Tiago Pinto, che dopo questa sessione di mercato così come ufficiale da ieri lascerà la Roma, ma anche sugli infortunati e sulla situazione del suo connazionale, che non riesce in nessun modo a mettersi la sfortuna alle spalle.