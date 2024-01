Xabi Alonso erede di Mourinho: i Friedkin sbarcano a Roma

Dall’addio comunicato da Tiago Pinto alle possibili mosse della Roma per la propria panchina: i Friedkin pronti a far saltare il banco.

Archiviata la pratica Cremonese, valsa l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, la Roma si prepara alla prossima sfida di campionato contro l’Atalanta. A Trigoria, però, la giornata di ieri è stata anche quella dei saluti di Tiago Pinto, che ha annunciato l’addio alla squadra. Intanto, continua il tourbillon di indiscrezioni legati alla panchina giallorossa.

A fare il punto della situazione sulla questione è stata l’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”. Secondo quanto riferito, l’addio di Tiago Pinto non fornirebbe alcun tipo di indicazione sul futuro di José Mourinho. Attualmente concentrata nell’individuare la figura dirigenziale più congeniale, la presidenza statunitense della Roma non affronterà, almeno in tempi brevi, il rebus in panchina. Al termine della sfida con la Cremonese, lo Special One ha ribadito ancora una volta il legame profondo che lo lega alla piazza. Una presa di posizione che si allinea con quella ostentata anche nel post partita di Bologna, quando l’allenatore portoghese aveva esternato il desiderio di restare sulla panchina della Roma per avviare un nuovo progetto.

Dal nuovo DS al futuro di Mou: voci su Xabi Alonso, i Friedkin sbarcano a Roma

Dopo aver detto no alle sirene arabe, Mourinho aspetta le mosse dei Friedkin. A tal proposito, non è escluso che i proprietari della Roma possano sbarcare a Roma entro domenica. Non tanto per parlare con Mou, quanto per fare con Lina Souloukou il punto della situazione e programmare la transizione tra vecchio e nuovo ciclo.

L’occasione servirà ai Friedkin anche per restare vicini alla squadra in un momento delicato della stagione. Impegnati in un filotto di scontri diretti, Dybala e compagni non possono più permettersi passi falsi se vogliono inseguire il sogno chiamato Champions. Per il dossier legato al tema allenatore ci sarà tempo e modo di parlare. Negli ultimi giorni è rimbalzata con sempre più insistenza la notizia di possibili contatti tra la Roma e Xabi Alonso, che alla guida del Bayer Leverkusen sta facendo faville. Mourinho ha chiosato affermando di credere “nell’onestà” dei Friedkin e di non pensare che questi stiano parlando con altri allenatori alle sue spalle. Il messaggio è stato recapitato, senza se e senza ma. Il destino della panchina della Roma è ora nelle mani (e nelle teste) dei Friedkin.