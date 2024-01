Accordo totale: visite mediche prima di Milan-Roma

Accordo totale in Serie A, visite mediche prima di Milan-Roma: ecco tutte le cifre e gli ultimi aggiornamenti sul colpo di calciomercato.

Numerosi aspetti stanno generando attenzioni e attese in casa Roma, dove c’è consapevolezza di essere in una fase delicata quanto importante di campionato e, più in generale, nel pieno di una parentesi che tante indicazioni potrebbe fornire, da plurimi punti di vista. Da un lato, Mourinho e i suoi uomini dovranno restare concentrati sui numerosi incroci che attendono loro nel corso di questi giorni, al termine dei quali sarà possibile ricevere indicazioni ulteriori sulle ambizioni e lo stato di salute della squadra.

Dall’altro, non va dimenticato il lavoro previsto per Tiago Pinto e colleghi, in quello che si appresta ad essere ufficialmente l’ultimo mese giallorosso per il GM portoghese, consapevole di dover comunque portare a termine importanti pratiche prima della separazione dal club dopo il triennio di coesistenza con Mourinho. Per ora, la questione difensore ha vissuto evoluzioni inaspettate, con l’approdo in quel di Trigoria del giovane e valoroso Huijsen, in una trattativa che non ha accontentato del tutto i tifosi per modalità e tempistiche.

Accordo totale in Serie A, firma Terracciano prima di Milan-Roma

In attesa di comprendere se ci saranno nuovi ingressi e, ancora, se sia possibile assistere ad eventuali addii nel corso di queste settimane, non devono sfuggire i tanti altri scenari di mercato che, seppur non in modo diretto, stanno interessando anche il mondo Roma. In Serie A, infatti, non sono stati pochi fin qui i contatti e le evoluzioni di una campagna acquisti che potrebbe apportare evidenti modifiche anche presso competitors dei giallorossi, il cui obiettivo resta quello di un approdo in Champions League.

Da questo punto di vista, non sfugga quanto riferito da Matteo Moretto circa l’operazione di cui da tempo si sta parlando in casa Milan, avversaria dei giallorossi la prossima settimana, dopo gli incroci con Atalanta e Lazio che attendono la Roma nei quattro giorni in arrivo. A Via Aldo Rossi, come già raccontato, c’è da tempo interesse per il giovane esterno dell’Hellas Verona, Filippo Terracciano.

Stando a quanto raccolto dal giornalista di Relevo, Terracciano firmerà nelle prossime ore un quinquennale con il Milan, pronto a sua volta a sborsare 4.5 milioni di euro nelle casse gialloblù. Nell’accordo è previsto anche un milione di euro di bonus e il riconoscimento di un 10% sulla futura rivendita del giocatore, sempre più vicino ad un importante turning point della propria carriera.