Addio improvviso Roma, ha già risposto: ecco la prima decisione

Addio inaspettato alla Roma, arriva la decisione del diretto interessato: ha preso immediatamente posizione. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Plurime le evoluzioni e le dinamiche di una parentesi non poco importante per il mondo Roma tutto, nel pieno di un calciomercato che non poche novità e aggiornamenti potrebbe prossimamente regalare. Da un lato, infatti, va evidenziato come la corrente campagna acquisti stia rappresentando un fattore di grande discussione in quel di Trigoria e all’interno del mondo giallorosso tutto, avvisato ufficialmente della separazione imminente tra il club e Tiago Pinto a febbraio, al termine di un mese dal quale i tifosi si aspettano almeno qualche modifica funzionale e intelligente.

Per ora, in quel di Trigoria, si è assistito all’approdo di Dean Hujisen, giunto in prestito secco dalla Juventus, con una formula certamente non encomiata dai tifosi ma risultata decisiva per trovare un giusto compromesso tra l’esigenza di migliorare la squadra e quella di rispettare i limiti finanziari con i quali i Friedkin, da tempo, stanno facendo i conti. L’ingaggio momentaneo del giovane difensore olandese, comunque, non pare destinato a rappresentare l’unica novità di questo primo mese del 2024 che, come presso tante altre società, plurimi cambiamenti potrebbe apportare.

Calciomercato Roma, la prima decisione di Azmoun dopo l’interesse del Siviglia

La speranza dei tifosi resta quella di vedere nuove operazioni che, sempre nel rispetto di quei fattori di cui più volte detto, consentano un upgrade tecnico e numerico ad una squadra apparsa non senza defezioni in questi mesi, soprattutto in alcuni reparti. La possibilità di intervento e i margini di manovra, però, dipenderanno anche da eventuali operazioni in uscita, tra le quali, da qualche tempo, risulta anche quella di un possibile addio di Leonardo Spinazzola.

Nella giornata odierna, però, la notizia in grado di generare non poca curiosità è stata quella relativa al tentativo del Siviglia di portare in Liga Sardar Azmoun, approdato a fine agosto alla Roma, in prestito dal Bayer Leverkusen. Il club andaluso avrebbe approcciato alla società tedesca, alla luce dell’esigenza di migliorare il proprio attacco.

In attesa di nuove evoluzioni e di cambiamenti che i tifosi della Roma sperano di poter vedere convergere verso la permanenza di un giocatore apparso quasi sin dal primo momento importante ed eclettico, non sfugga quanto riportato dal giornalista Attilio Malena. Quest’ultimo, infatti, riferisce come per ora Azmoun abbia preso la decisione di non lasciare la Roma anticipatamente. Seguiranno aggiornamenti.