Alla Roma è durato sei mesi: accordo trovato

Altra tegola per la Roma di José Mourinho, che perde un calciatore dalle evidenti potenzialità. Durata soltanto sei mesi la sua avventura giallorossa

La Roma, dopo Luigi Cherubini (capitano della Primavera partito in prestito alla Juventus), perde un altro calciatore potenzialmente decisivo.

Si tratta di un giovane attaccante dalle prospettive rosee, figlio d’arte, cresciuto nelle giovanili della squadra più titolata della storia del calcio.

La Roma perde Guerrero

Stiamo parlando di Julen Jon Guerrero Jr., ovvero il figlio dell’omonima leggenda dell’Athletic. Il giovane 2004, giunto nella capitale nel mercato estivo, è già pronto a fare le valige. Difatti l’Alaves, società spagnola – secondo quanto riportato su X(Twitter) da @evelascorjr – avrebbe messo gli occhi sul talentoso calciatore del Real Madrid. La Roma Primavera lo perderebbe già a gennaio, poiché gli spagnoli avrebbero intenzione di interrompere il prestito instaurato tra i capitolini e il Real Madrid, per iniziare un altro prestito a stagione in corso.

Julen Jon Guerrero Jr. è un calciatore dalle evidenti potenzialità che, seppur impiegato scarsamente nello scacchiere dei giovani giallorossi, ha mostrato in svariate occasioni delle preziosi qualità. Un giocatore dalla tecnica sopraffina, fulgido esempio della scuola spagnola, più attenta al tocco di palla, che allo strapotere fisico. In grado di accarezzare il pallone ad ogni nuovo tocco, Guerrero abbandona la capitale senza aver inciso realmente e dopo un lasso di tempo davvero limitato. Chissà se sentiremo nuovamente parlare di questo giovane prospetto, ma rimane il rammarico, per i tifosi giallorossi, di non aver osservato in prima squadra le rinomate abilità calcistiche del nuovo calciatore dell’Alves.