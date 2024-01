Annuncio ufficiale Tiago Pinto: “Missione quasi compiuta”

Dopo l’addio ufficiale di Tiago Pinto sono arrivate le prime parole dell’ormai ex dirigente giallorosso: ecco le sue parole

La Roma si prepara a cominciare un nuovo ciclo, sul quale però restano molte incognite, come ad esempio quelle sul futuro dell’allenatore, oltre per chi dovrà subentrare al posto di Tiago Pinto, che ormai è da considerare ufficialmente un ex all’interno dell’organico romanista.

Il bilancio del portoghese nella capitale è ricco di alti e bassi. A lui va riconosciuto il merito di aver portato nella capitale nomi pesanti del calibro di Mourinho, Lukaku e Dybala, nomi che che fino a poco tempo fa sembravano impensabili.

Le strade dell’ex Benfica e della Roma si separeranno ufficialmente dopo il mercato, nonostante il contratto che lo lega al club fino a giugno. Questo annuncio ha diviso i tifosi giallorossi, tra chi ha accolto con entusiasmo il suo addio e chi invece rimpiange il suo lavoro, nel frattempo Pinto ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il suo addio, ecco le sue parole.

Tiago Pinto, le parole dopo l’addio: “Missione quasi compiuta”

L’ufficialità dell’addio di Tiago Pinto ha acceso nuovi dubbi intorno alla Roma dei Friedkin, che sono chiamati a prendere una decisione anche sul futuro del tecnico portoghese José Mourinho. L’ormai ex gm romanista ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale TheAtletic, in cui ha parlato della fine del suo rapporto con la Roma e del suo futuro, ecco le sue parole:

“Non sono il tipo di persona che cerca di lavorare 15 anni nello stesso posto e di sentirsi a proprio agio. Mi piacciono i rischi. Mi piacciono le sfide. Penso che il ciclo sia vicino alla fine. Non sto parlando del ciclo Roma o del ciclo Friedkin, ma la missione che avevo era quasi compiuta. Personalmente, mi sento stanco”.

Sul suo possibile futuro in Premier League ha aggiunto: “È il campionato in cui tutti vogliono essere; i giocatori, gli allenatori e i dirigenti. E’ il migliore del mondo. Mi piacerebbe fare quell’esperienza. Ora o più tardi. Adesso la cosa più importante è provare di nuovo quello che ho provato al Benfica e quando sono arrivato alla Roma. L’allineamento e l’impegno con le persone del club. Dopo la Roma sono pronto a tutto”.