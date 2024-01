Balotelli pronostica il derby e sta con Mou: “Ha fatto bene a rispondere”

Mario Balotelli ha affrontato varie tematiche riguardanti la Roma: non solo Mourinho tra gli argomenti di Super Mario

Mario Balotelli è tra i volti più noti del calcio italiano nella storia recente, tra prodezze in campo e qualche comportamento sopra le righe fuori dal rettangolo di gioco. Ora l’attaccante è svincolato, alla ricerca di una nuova sistemazione.

Balotelli, nel corso della sua carriera, ha giocato contro la Roma per ben 10 volte e questo rende i giallorossi la seconda squadra più affrontata in carriera dopo il Genoa (11) e a pari merito con Juventus, Udinese e Fiorentina. Nei match disputati con la Roma avversaria, Balotelli sei sono stati quando vestiva la maglia dell’Inter, tra cui la famosa finale di Coppa Italia 2010 vinta 1-0 dai meneghini con gol di Milito, ma ricordata principalmente per il calcione di Totti proprio a Balotelli che costò il cartellino rosso al Capitano della Roma.

Nelle altre sfide contro la Lupa con la maglia dell’Inter, l’attaccante ha siglato una doppietta nel 3-3 del 2009 e segnato l’anno prima una rete in finale di Supercoppa Italiana, terminata con il successo dell’Inter ai rigori. Con la maglia del Milan invece Balotelli non è mai riuscito a segnare alla Roma, ma ha fornito un assist nel 2013 nella partita terminata 2-2. Quello del classe 1990 fu il passaggio vincente per Muntari che mise la partita in parità definitivamente.

Balotelli si schiera con Mourinho

In occasione del programma VOX TO BOX, come riportato da TvPlay, Balotelli ha parlato tanto di Roma partendo da José Mourinho e la discussione con Massimo Mauro post Coppa Italia: “Secondo me un ex calciatore o allenatore che commenta un collega è giusto che lo critichi ma si deve mettere nei suoi panni. In ogni caso penso che quelli che esagerano sbagliano sempre. Le squadre di Mourinho non hanno mai giocato come il Barcellona del tiki-taka quindi non capisco perché ci si sorprenda ancora, a lui interessa vincere. Se poi Mauro gli ha dato dell’antisportivo allora ha fatto bene a rispondergli”.

Sul futuro dello Special One, Balotelli ha commentato la possibile esperienza da CT del Brasile: “Se gli arrivasse una proposta Mourinho dovrebbe accettarla, ma dipende da lui come si sente perché allenare una Nazionale così è molto pretenzioso, lì vogliono vincere sempre”. Infine, importante passaggio su Dybala e sulla Coppa Italia: “Il gol di Tsadjout è molto difficile, poco dopo Lukaku si è mangiato una rete sbagliando lo stop, mentre sul pareggio è stato bravissimo nell’aggancio: bel gol. Dybala? Tecnica e intelligenza clamorosi, è troppo forte. Rigore su Spinazzola ci può stare nonostante il giocatore accentui la caduta. Roma-Lazio? La Lazio, ma in generale in Coppa Italia dico che si qualificheranno anche Milan, Juventus e Bologna”.