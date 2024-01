Calciomercato Roma, clamoroso ritorno in Serie A

Ormai fuori dal progetto e senza possibilità di un prolungamento di contratto, l’idea del ritorno diventa sempre più concreta

Il calciomercato della Roma entra ufficialmente nel vivo. Le esigenze sono tante così come le idee di Tiago Pinto per migliorare una rosa che necessità di essere competitiva su tutti i fronti ovvero Serie A, Coppa Italia e naturalmente Europa League.

La priorità assoluta di questa sessione invernale è sicuramente quella di un difensore. La partita con la Cremonese ha visto Mourinho obbligato a schierare Cristante e Celik nel terzetto arretrato al fianco di Llorente, che si può definire come l’ultimo dei sopravvissuti date le parecchie assenze. Smalling non vede campo dal primo settembre 2023 contro il Milan, Kumbulla addirittura dalla stagione in corso dopo il grave infortunio. A questi va aggiunto Mancini, reduce da una pubalgia che va gestita con la massima attenzione per evitare ricadute e peggioramenti.

Se mai non dovesse bastare, ecco la grana N’Dicka: il giocatore, arrivato dall’Eintracht Francoforte, disputerà la Coppa d’Africa che dunque lo terrà lontano dalla Capitale per un po’. La fase a gironi per l’ivoriano finisce il 22 gennaio, ma considerando la forza degli ivoriani, tra le altre cose paese ospitante, e il fatto che passano anche quattro “terze classificate” su sei, la percentuale di rivedere N’Dicka in tempi brevi è veramente bassa. Queste dinamiche portano gli esterni di Mourinho, in questo caso Celik ma potrebbe esserci altre situazioni simili, a poter scalare nella difesa a tre.

Calciomercato Roma, ritorno in nerazzurro

A proposito di esterni e mercato, c’è un giocatore che molto probabilmente saluterà la Roma per quello che sarebbe un clamoroso ritorno. Stiamo parlando di Leonardo Spinazzola all’Atalanta, esterno campione d’Europa con la nazionale italiana. Il classe 1993 ha disputato 56 presenze con la maglia degli orobici, la maggior parte nel biennio 2018-2020, quello che anticipa il passaggio alla Juventus nonché momento più alto della sua carriera.

Proprio dopo l’esperienza in bianconero, Spinazzola arriva la Roma per la cifra di 7.5 milioni più il cartellino di Luca Pellegrini. Nella capitale le presenze sono state 130, a dimostrazione del suo grande utilizzo. Ultimamente le cose non sono andate per il verso giusto, tant’è che l’agente ha confermato che non ci sono possibilità per un rinnovo di contratto. Per questo nel mercato invernale potrebbe partire con destinazione Atalanta, secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”. A Gasperini un terzino in più non dispiace affatto, soprattutto se lo conosce e sa esattamente come farlo rendere al meglio.

E la cessione di Spinazzola riaprirebbe il mercato della Roma, che potrebbe ingaggiare nuovi rinforzi dopo il prestito di Dean Huijsen dalla Juventus.