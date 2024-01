Calciomercato Roma, così salta il prestito: voltafaccia choc

Uno dei calciatori più influenti per l’approccio alla partita di Mourinho, rischia di abbandonare la Roma durante questa finestra di mercato

Spiacevoli aggiornamenti giungono alle porte di Trigoria. Uno dei calciatori più promettenti della rosa di José Mourinho potrebbe interrompere bruscamente la propria avventura giallorossa.

Il mercato invernale bussa alla porta del centro sportivo Fulvio Bernardini, per reclamare un giocatore sempre più addentro all’economia calcistica di José Mourinho.

Il Siviglia punta su Azmoun

Sardar Azmoun, secondo le fonti di Fabrizio Romano, è entrato ufficialmente nel mirino del Siviglia, che avrebbe già intavolato le trattative con il Bayer Leverkusen, ovvero la società da cui il giocatore iraniano è giunto in prestito nella capitale. Il club spagnolo si trova impantanato all’interno di un’emergenza offensiva e, entro la fine del mercato invernale, si dovranno portare nella rosa almeno due innesti offensivi. L’attaccante giallorosso, nonostante la presenza di Romelu Lukaku e Andrea Belotti – entrambi piuttosto abituati al campionato italiano – si è ritagliato il proprio spazio, scavalcando persino il gallo nelle gerarchie dello Special One. Un percorso che deve aver colpito i vertici degli andalusi, decisi a interrompere il prestito nella città eterna.

Perdere Azmoun, tuttavia, non pare essere nei piani di Mou. Difatti, la presenza dell’iraniano in panchina, permette all’ex tecnico del Tottenham di scatenare le qualità e i centimetri di Azmoun nei minuti finali della partita, ancora con Lukaku in campo, per gettare le difese nel panico. Come avvenuto recentemente con la Cremonese in Coppa Italia, l’entrata di Azmoun è coincisa con la rimonta giallorossa. Pochi palloni toccati, ma quasi sempre scelta ed esecuzione impeccabili. Insomma, l’assedio del Siviglia potrebbe risultare particolarmente fastidioso per gli equilibri instaurati a Trigoria. Non a caso, la Roma è tra le formazioni con il maggior numero di gol segnati negli ultimi minuti della gara. Un dato non scontato, che è frutto di una precisa strategia dello Special One, nella quale, proprio Azmoun rappresenta un tassello importante.