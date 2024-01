Calciomercato Roma, rinforzo UFFICIALE dalla Serie A: ecco la formula

Calciomercato Roma, rinforzo ufficiale per Mourinho: arriva il comunicato da parte della società. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sono stati e saranno certamente giorni e settimane molto importanti per il mondo Roma tutto, nel pieno di una fase di valutazioni che dovranno abbracciare una pluralità di aspetti di varia natura, legati al calciomercato ma non solo.

Certamente, la notizia ufficiale della separazione di Tiago Pinto dal club a inizio febbraio sta rappresentando una questione di non trascurabile importanza, con la società attesa da un corpo di valutazioni che interesseranno proprio l’individuazione e la scelta di una figura ritenuta congrua per ovviare all’imminente partenza del GM ex Benfica.

Parallelamente a ciò, resta aperta sul tavolo la questione relativa al rinnovo di Mourinho, ora come ora sempre ferma in una fase di stallo legata, stando almeno alle parole leggibili tra le righe dello Special One, più ai Friedkin che allo stesso allenatore. Tanti, infatti, sono stati i segnali di apertura e gli occhiolini del portoghese di fronte ad un’ipotesi di rinnovo con il club capitolino, dal quale non sono però arrivati degli espliciti feedback, almeno fino a questo momento.

Calciomercato Roma, UFFICIALE: Huijsen in prestito secco fino a giugno

La delicatezza e l’importanza del momento attuale, comunque, non dovrà distrarre dalle operazioni e dalle decisioni in procinto di arrivo in queste settimane, caratterizzate da numerose valutazioni in quel di Trigoria. Particolare attenzione, da questo punto di vista, ha suscitato finora la situazione difensore, divenuta vexata quaestio cui giallorossi hanno provato a mettere una toppa tramite l’operazione concordata con la Juventus.

Come noto, infatti, il club capitolino ha individuato in Dean Huijsen il rinforzo ideale da un punto di vista tecnico ed economico per poter affrontare con una difesa numericamente più completa la seconda parte di stagione. L’affare è stato praticamente chiuso negli scorsi giorni, come evidenziato dalle immagini del suo arrivo a Fiumicino nel pomeriggio di ieri.

L’ufficialità, però, è arrivata proprio in questi minuti, come si può leggere nel comunicato diramato dalla Juventus e dalla stessa Roma. L’olandese si trasferirà in prestito secco, senza diritto di riscatto, fino al 30 giugno 2024.