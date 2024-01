Colpo di scena Roma: Dybala offerto in Premier League

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra rincarano la dose sul futuro di Paulo Dybala. Le ultime sul futuro dell’attaccante argentino.

Determinante anche in Coppa Italia con il suo ingresso in campo, Paulo Dybala vuole caricarsi la Roma sulle spalle in un momento piuttosto delicato della stagione. L’attaccante argentino, che ha smaltito completamente le varie noie fisiche accusate nelle scorse settimane, sta rapidamente recuperando il top della forma. La “Joya”, però, è ritornata prepotentemente al centro di vorticose dinamiche di mercato.

Oggetto di discussione è soprattutto la clausola rescissoria presente nel contratto dell’ex attaccante della Juventus. Il mancato rinnovo di contratto non ha infatti cambiato la situazione legata alla clausola: l’argentino potrebbe lasciare la Roma sia a gennaio che in estate nel caso in cui alla Roma arrivasse un’offerta da 12 milioni di euro. Quest’ultima condizione, però, come già ribadito, è necessaria ma non sufficiente. La clausola, infatti, nel mercato invernale è in vigore fino al 15 gennaio, ma c’è di più. Qualora anche in estate fosse un club italiano a mettere sul piatto questa cifra, infatti, la Roma avrebbe la facoltà di “annullare” la clausola versando parte del suo valore allo stesso calciatore. Ad ogni modo, il futuro del gioiello della Roma è diventato nuovamente di dominio pubblico soprattutto in Inghilterra.

Calciomercato Roma, dal Chelsea al Liverpool: le squadre interessate a Dybala

A tal proposito, occhio alle ultime indiscrezioni riferite da hitc.com. Secondo quanto evidenziato, infatti, ad interessarsi il calciatore della Roma sarebbero stati diversi club della Premier League.

In particolare, secondo la fonte britannica Dybala sarebbe stato offerto a diversi top club inglesi. Ad essere informati della situazione contrattuale del Campione del Mondo 2022 sarebbero state Tottenham e Manchester United, ma anche Chelsea, Arsenal, Liverpool e Newcastle.

Almeno nell’immediato, la Roma non teme di far fronte ad una partenza anticipata del suo fuoriclasse. Il legame con la piazza e con José Mourinho è solido e solo un’offerta irrinunciabile potrebbe far saltare il banco. In ottica futura, però, la situazione contrattuale di Dybala andrà sicuramente rivista per evitare possibili colpi di scena. In sostanza, le ultime voci d’Oltremanica non preoccupano più di tanto in quel di Trigoria. Ma le novità potrebbero essere dietro l’angolo.