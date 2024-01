Conte, dal Milan alla Roma: c’è la fila in Serie A

Conte alla Roma, addio a fine stagione e lista d’attesa in Serie A: la presa di posizione è chiara, ecco gli ultimi aggiornamenti.

I tanti aspetti e discorsi che stanno interessando il mondo Roma nel corso di queste settimane non possono certamente portare a ignorare situazioni e questione di vecchia data, rispetto alle quali il club è ben consapevole di dover concretizzare ponderazioni e decisioni finali senza perdere troppo tempo. Il mese di gennaio, come noto, avrebbe dovuto apportare importanti modifiche e cambiamenti presso diverse realtà della Serie A, coinvolgendo in parte anche i giallorossi.

Questi primi giorni del 2024, da tale punto di vista, non hanno certamente mancato di rispettare le aspettative, con l’arrivo quasi a sorpresa di Huijsen dalla Juventus e l’addio annunciato di Tiago Pinto che, come comunicato ufficialmente dalla società negli scorsi giorni, lascerà il club agli inizi di febbraio, dopo aver terminato una campagna acquisti invernale che potrebbe apportare nuove modifiche e cambiamenti anche in queste settimane. Frattanto, parallelamente ad un corpo di questioni di cui già da tempo noto, continua ad affiancarsi il dubbio relativo al futuro di Mourinho, legato attualmente alla Roma da un contratto in scadenza nel giugno dell’anno appena iniziato.

Fila per Conte in Serie A, dal Milan alla Roma: Thiago Motta resta in lista

Le dichiarazioni spese dallo Special One alla vigilia di Roma-Atalanta hanno lasciato intendere come i Friedkin non abbiano ancora avuto dei dialoghi esplicativi con il diretto interessato e, in tale direzione, non possono essere ignorati scenari e piste che prevedano una separazione a fine stagione, al netto di un anelito quasi totale da parte della piazza nel vedere confermata la presenza del portoghese anche nel prossimo futuro.

Da tale punto di vista, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti di Tuttosport, che annovera anche la Roma nel corpo di interessate ad un allenatore che continua a suscitare interessi e generare rumors in Serie A, ossia Antonio Conte. Il leccese, stando a quanto si legge, è sul taccuino del Milan, che già nei mesi precedenti tramite Furlani lo aveva considerato per un eventuale addio di Pioli ad interim.

Come comunicato dall’ex Tottenham anche al Napoli, però, il suo obiettivo non è quello di sposare un progetto a causa iniziata: ecco perché, dunque, il suo futuro potrà essere disambiguato solamente in estate. I rossoneri continuano ad essere sulle sue tracce, così come un De Laurentiis che, dopo l’addio di Garcia, non ha mai perso le speranze di portarlo a Napoli per i prossimi progetti degli attuali campioni di Italia.

Il Milan, intanto, considera anche altri tecnici, come Furlani, Italiano o un Thiago Motta che piace anche alle tante altre realtà di Serie A che hanno messo nel mirino, oltre che allo stesso Conte, proprio l’attuale mister del Bologna. In questa lista, figurerebbe anche la Roma che sembrerebbe voler pensare e considerare ancora la pista Conte, ora più che mai calda e in divenire, al netto della mai celata volontà del tecnico di tornare, un giorno, a quella che ha sempre definito la “sua” Juventus.