Da alleato di Pinto a nuovo Ds Roma: è cresciuto nella Juve

Dopo l’addio ufficiale di Tiago Pinto la Roma sta sondando diversi nomi che possano raccogliere la sua eredità: spunta l’ipotesi a sorpresa

Dopo tre anni alla Roma termina l’avventura di Tiago Pinto nella capitale. Tra anni durante i quali in Europa sono arrivati grandi risultati, grazie alla vittoria della Conference League prima, e la storica finale di Europa League appena l’anno successivo, rovinata poi dal pessimo arbitraggio dell’inglese Taylor.

In campionato però la musica è decisamente diversa. In Serie A i giallorossi non sono mai andati oltre il settimo posto, riuscendo ad arrivare sesti lo scorso anno solo a causa della penalità della Juventus. Le colpe sono da condividere tra calciatori dirigenti e società, ma all’ex Benfica vanno riconosciute anche le attenuanti riguardo alle grandi limitazioni che la Roma ha avuto sul mercato.

Dopo la notizia sull’ufficialità dell’addio del portoghese i giallorossi adesso sono costretti a dover trovare una nuova figura manageriale in società, e tra i possibili candidati spunta un nome a sorpresa.

Pinto saluta la Roma: ecco il nome del possibile sostituto

Tre anni dopo Pinto saluta la Roma, con la società che ha annunciato il suo addio tramite i propri canali social. La società sta tenendo d’occhio diversi profili, che potrebbero subentrare al posto dell’ex Benfica. Tra i tanti nomi accostati figurano quello dell’attuale ds del Monza Modesto e l’ipotesi del clamoroso ritorno di Massara, ma non sono le uniche opzioni che la società sta valutando.

Secondo La Gazzetta Dello Sport il nuovo nome come possibile futuro ds della Roma sarebbe quello di Javier Ribalta, ex “alleato” di Tiago Pinto. Con lui il portoghese ha chiuso diversi affari fondamentali, tra cui le cessioni di Pau Lopez, Veretout e Under, tutti calciatori con i quali l’ex manager romanista ha avuto non poche difficoltà in chiave cessione.

Javier Ribalta è un volto noto all’interno del mondo del calcio internazionale, nella sua carriera ha lavorato anche in Italia, alla Juventus e al Parma, mentre all’estero ha avuto anche esperienze in Premier League al Manchester United. Non è ancora chiaro se ci siano stati contatti ufficiali tra le parti, ma viste le ultime indiscrezioni il suo nome va aggiunto alla lista dei candidati per il posto vacante lasciato da Pinto.