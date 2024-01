Il futuro di Andrea Belotti nella Roma resta ancora in bilico e il Gallo è un nome caldo nel calciomercato in uscita

Titolare contro la Cremonese e sostituito all’intervallo dopo un primo tempo incolore, Andrea Belotti spera di ritrovare una maggiore continuità d’impiego dopo la partenza di Sardar Azmoun per la Coppa d’Asia. Dopo un avvio di stagione promettente, l’ex Torino ha visto ridursi sempre di più il minutaggio a propria disposizione, con l’entrata in forma dell’attaccante iraniano. Una situazione che potrebbe indurre a riflessioni importanti sul futuro, anche da parte del club.

Arrivato a parametro zero nell’estate del 2023, in caso di addio a titolo definitivo, il Gallo porterebbe in dote alle casse della Roma una plusvalenza molto importante. Dalla Serie B (Como), alla Serie A (Genoa e Fiorentina), passando per Inghilterra (Brentford e Fulham su tutti), gli estimatori non mancano, ma sin qui nessuno ha presentato offerte scritte a Tiago Pinto e al suo staff. Il club giallorosso, dal canto suo, nonostante l’esigenza di vendere prima di comprare, non ha fretta di cedere un attaccante ed è disposta a temporeggiare il più possibile, in attesa di conoscere il cammino dell’Iran.

Calciomercato Roma, su Belotti irrompe Galliani

Anche lo stesso giocatore è desideroso di giocarsi le proprie carte durante l’assenza di Azmoun e per questo una sua eventuale cessione appare più plausibile verso fine mercato. Nel frattempo, c’è però da registrare un importante ritorno di fiamma per Belotti. Secondo ‘controcalcio.com’, il Monza sarebbe pronto a tornare alla carica per il 30enne di Calcinate. Adriano Galliani stima da tempi non sospetti il calciatore e ha individuato nel reparto offensivo uno dei reparti da rinforzare maggiormente nel corso del calciomercato di gennaio.

Autore di sei gol e due assist in questa prima parte di stagione, l’ex Toro era partito alla grande, siglando due doppiette contro Salernitana e Servette, ma vivendo un lungo digiuno dall’8 ottobre (rete contro il Cagliari), al 12 dicembre (gol contro lo Sheriff).