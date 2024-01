Non solo Huijsen, last minute Roma: colpo in difesa e nuovo affare gratis

Dopo aver completato l’affare Huijsen, la Roma sta scandagliando il mercato alla ricerca di nuove soluzioni. L’occasione last minute è un ritorno di fiamma.

Sebbene il focus della Roma sia rivolto principalmente al match di campionato contro l’Atalanta, fremono i lavori nel quartier generale giallorosso per consegnare a José Mourinho i rinforzi tanto attesi.

La giornata di ieri è stato un passaggio cruciale per i giallorossi, che hanno definito con la Juventus il trasferimento in prestito di Huijsen nella Capitale. Farà il passaggio inverso, ma a titolo definitivo, Luigi Cherubini, per il quale comunque la Roma si è assicurata una percentuale sulla futura rivendita. Sistemato questo tassello, il mercato della Roma vivrà una fase di fisiologica attesa. La priorità almeno nell’immediato è sbloccare quelle uscite dalle quali poter incamerare un discreto tesoretto, tra risparmio in termini di ingaggio ed offerte di cartellino. Da Renato Sanches a Spinazzola, passando per Celik: non sono poche le situazioni da sistemare. La partenza di almeno uno dei tre calciatori citati, però, spianerebbe la strada all’acquisto di un nuovo difensore.

Calciomercato Roma, prende quota l’opzione Soyuncu: affare possibile in prestito

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport si focalizza proprio su quest’aspetto cruciale del mercato della Roma. Dopo aver avuto un contatto per Bonifazi, ormai ad un passo dal Frosinone, il profilo che più stuzzica dalle parti di Trigoria è quello di Caglar Söyüncü.

Ex Leicester, il difensore turco classe ’96 potrebbe lasciare l’Atletico Madrid anzitempo. Atterrato a Madrid la scorsa estate a parametro zero, il poliedrico centrale sta riscontrando non poche difficoltà a ritagliarsi un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico di Simeone. Ragion per cui i Colchoneros ne starebbero valutando la cessione a titolo definitivo. Opzione che chiaramente la Roma, per le ragioni più volte citate, non può prendere in considerazione. Ecco perché la soluzione Soyuncu potrebbe prendere definitivamente quota nel caso l’Atletico, negli ultimi giorni della sessione di calciomercato, dovesse aprire alla formula del prestito. Eventualità al momento non presa in considerazione dagli spagnoli. Tuttavia, le vie del mercato sanno essere infinite…