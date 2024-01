Roma, il nuovo Ds ti mette le ali: ecco il dopo Pinto

Addio Pinto, il nuovo direttore sportivo ti ‘mette le ali’: ecco il nome e gli ultimi aggiornamenti in casa Roma.

Da diverse settimane a questa parte si parla dell’importanza del mese corrente, in casa Roma e non solo. Già prima dell’apertura ufficiale del calciomercato invernale, infatti, vi era una forte consapevolezza di dover provare a lavorare nel migliore dei modi per consegnare a Mourinho almeno un volto nuovo, ovviando a quella defezione difensiva che, complice l’incastro infelice di molteplici situazioni, ha portato la squadra a trovarsi in una vera e propria condizione emergenziale.

Ad aumentare gli interessi verso le evoluzioni dirigenziali e societarie in questa parentesi molto importante della stagione, però, è stata anche l’ufficialità di quarantotto ore fa relativa alla separazione tra Tiago Pinto e la Roma a partire dal prossimo febbraio. A quattro mesi dalla scadenza contrattuale, il GM lascerà il club capitolino, terminando un percorso fatto di alti e bassi ma da lui affrontato sempre con il massimo rispetto e responsabilità.

Addio Pinto, nuovo nome per il sostituto: le ultime su Paul Mitchell

Quella in corso, dunque, sarà l’ultima campagna acquisti svolta dall’ex Benfica per il club dei Friedkin, limitato da una serie di imposizioni economiche ma altresì consapevole di dover provare a ovviare a quella problematica in difesa alla quale, per ora, si è cercato di mettere una toppa con l’arrivo momentaneo di Huijsen dalla Juventus.

Parallelamente al calciomercato, però, in quel di Trigoria sta prendendo vita il casting per il ruolo di DS: una scelta importante e potenzialmente discriminante, ai fini delle valutazioni e delle evoluzioni delle ambizioni e dei progetti della società. Da tale punto di vista, non sfuggano le informazioni di queste ore, a cura di Flavio Maria Tassotti. A sua detta, per il dopo Pinto va infatti segnalato anche Paul Mitchell, reduce dall’esperienza al Monaco, terminata qualche mese fa.

Il dirigente inglese vanta un trascorso importante al Lipsia, al Bragantino e presso il New York, società accomunate dall’appartenenza al gruppo Red Bull di Salisburgo, produttore anche della nota bevanda energizzante. Mitchell ha lavorato, inoltre, al Tottenham e ha fin qui acquisto un’esperienza importante, anche nel continente americano. Seguiranno aggiornamenti.