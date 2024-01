Tegola Roma: salterà il derby contro la Lazio

Pessime notizie dall’infermeria per la Roma di José Mourinho: ecco chi salterà il derby contro la Lazio di Coppa Italia

La Roma si appresta ad affrontare il sentitissimo derby di Coppa Italia contro la Lazio. Un appuntamento importante, oltre che a livello emotivo, anche per gli obiettivi stagionali: la vittoria significherebbe qualificarsi le semifinali.

Il 2024 dei giallorossi è già iniziato, a differenza della maggior parte delle squadre di Serie A. La Roma ha infatti già esordito in questo nuovo anno solare e l’ha fatto nei migliori dei modi, battendo la Cremonese per 2-1 in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia. Vantaggio iniziale di Tsadjout al 37′, pareggio di Lukaku ad un quarto d’ora dalla fine e definitivo vantaggio romanista con il rigore di Dybala all’85’.

La vittoria da parte della squadra di Mourinho del 3 gennaio significa appunto derby ai quarti, un crocevia fondamentale della stagione già il 10 gennaio. Prima però un’altra sfida altrettanto complicata ovvero il match interno con l’Atalanta del 7. Come se non bastasse, dopo la Lazio in Coppa Italia ci sarà la trasferta a San Siro contro il Milan. Insomma, un filotto di partite molto difficile e allo stesso tempo importanti per dare subito una scossa all’ambiente.

Infortunio e niente derby per lui

A complicare una situazione già di per sé difficile, vista la caratura delle squadre, c’è il discorso infortunati. Renato Sanches non ce la fa: arrivato dal PSG in prestito, il portoghese ritornerà molto probabilmente a Parigi interrompendo così anzitempo il suo percorso alla Roma per via dei troppi ko fisici. Il manifesto della poca fiducia ormai nei confronti del portoghese sono i 18 minuti contro il Bologna, entrato e uscito nel corso del secondo tempo. Una mossa che spesso sa di bocciatura.

Renato Sanches non sarà l’unica assenza per il derby. Aouar è partito per la Coppa d’Africa con l’Algeria, per giunta infortunato, togliendo qualsiasi dubbio circa un suo possibile ritorno. In tutto ciò, Cristante è diffidato e dovrà stare attento più che mai a non ricevere alcun cartellino per non incappare in una squalifica pesante. Chi invece ci sarà nonostante qualche acciacco fisico saranno Llorente e Mancini. Il primo è stato sostituito al termine del primo tempo contro la Cremonese a scopo precauzionale mentre il numero ventitre è sempre impegnato a combattere contro la pubalgia, ma come detto sarà della partita che tra l’altro segna il suo ritorno contro l’Atalanta.