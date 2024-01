Addio Dybala: sfruttano la clausola da 12 milioni

Il futuro di Paulo Dybala nella capitale resta ancora in dubbio a causa delle clausole presenti sul suo contratto: la situazione

Il nuovo anno comincia per i tifosi romanisti con gli stessi dubbi con cui è finito quello precedente. Il 2024 è ricco di incertezze per i Friedkin, sia a livello finanziario che societario, visto l’annuncio dell’addio anticipato dell’ormai ex gm Tiago Pinto, che dopo il mercato saluterà la capitale, e dei paletti imposti dalla Uefa.

La situazione a livello economico non è delle migliori, e questo impedisce alla società di tentare grossi investimenti sul mercato, in particolare quello di gennaio. Nonostante questo i giallorossi continuano a sondare diversi nomi, ed è stata chiusa la trattativa per il giovane difensore Huijsen, che arriva però con la formula del prestito secco.

Tra i tanti dubbi rimangono anche quelli sul futuro di altri due elementi fondamentali per questa Roma, ovvero l’allenatore José Mourinho e l’ex Juventus Paulo Dybala, che ha ancora presenti sul suo contratto le famose clausole da 20 e 12 milioni che gli consentirebbero di lasciare la capitale. Questa cifra così bassa sta attirando l’attenzione di diversi club, uno in particolare potrebbe tentare l’affondo proprio nel mercato di gennaio.

Clausola pagata e addio Roma: tifosi in ansia per Dybala

Le suddette clausole non fanno dormire sonni tranquilli ai tifosi giallorossi, che temono di perdere il proprio “gioiello” in vista del mercato di gennaio. Fino ad oggi l’argentino non ha mai manifestato la voglia di lasciare Roma, fattore che rende decisamente più tranquilla la società, ma quella cifra di 12 milioni è decisamente irrisoria per i club esteri, in particolare in Premier League, e sta cominciando ad attirare l’attenzione di diverse squadre estere.

Secondo quanto riporta il portale spagnolo Todofichajes.com tra le squadre interessate ci sarebbe anche l’Atletico Madrid del connazionale Cholo Simeone, che ha una certa stima del campione del mondo argentino. Sempre come riportato i biancorossi sanno che già da gennaio potrebbero sottrarre il calciatore alla Roma per soli 12 milioni di euro, somma decisamente abbordabile per un club come l’Atletico.

Nonostante questo fino ad oggi non si registrano tentativi ufficiali da parte della società spagnola e per questo il nome di Dybala resta, almeno per ora, solo una suggestione per i Colchoneros, che sono comunque alla ricerca di rinforzi per consolidare il posto in Champions League.