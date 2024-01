Addio Roma, Mourinho bianconero: ha già detto sì

Il futuro di Mourinho continua a tenere banco in vista della prossima stagione della Roma. Senza segnali di rinnovo arriva una notizia che apre clamorosamente alla panchina bianconera.

La Roma è pronta a tornare in campo allo stadio Olimpico, nel posticipo di questa sera contro l’Atalanta. La squadra giallorossa è reduce dalla complicata qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia, ottenuta in rimonta ai danni della Cremonese, e valsa il derby che si disputerà mercoledì. Chiuderà poi una settimana delicatissima per i giallorossi la trasferta di San Siro contro il Milan di Pioli. Tre gare potenzialmente decisive sul bilancio stagionale, mentre latinano segnali concreti che portano al rinnovo di contratto di José Mourinho.

Tre gare tanto delicate quanto decisive attendono la Roma di Mourinho nei prossimi sette giorni. Si parte questa sera dallo scontro diretto dello stadio Olimpico contro l’Atalanta. La formazione orobica, guidata da Gasperini, precede di un punto i giallorossi in classifica. Entrambe le squadre hanno la ghiotta occasione di accorciare il terreno dalla zona Champions League, grazie ai passi falsi del Bologna e della Fiorentina di Italiano, sconfitta ieri dal Sassuolo. Dopo la sfida alla squadra bergamasca sarà il momento di preparare il nuovo derby contro la Lazio, valido stavolta per i quarti di finale di Coppa Italia, poi l’insidiosa trasferta in casa del Milan di Pioli. Nella conferenza stampa della vigilia José Mourinho è tornato sulla questione rinnovo contrattuale, lanciando un messaggio chiaro ai Friedkin.

Futuro Mourinho e rinnovo in stand-by, bomba dall’Inghilterra: ha detto sì al Newcastle

Il portoghese sul tema della scadenza contrattuale ieri alla stampa ha svelato: “Mi sono fatto delle domande sul perché i Friedkin non mi abbiano proposto il rinnovo del contratto, ma non ho una risposta chiara.” José Mourinho gioca a carte scoperte a pochi mesi dalla scadenza di contratto, mentre si riaccende la pista bianconera per il suo futuro professionale.

A lanciare la clamorosa indiscrezione è il sito Footballinsider247.com, che svela come José Mourinho sia il primo nome della lista del Newcastle in panchina. Il club bianconero sembra intenzionato a liberarsi da Howe, che paga gli ultimi risultati negativi e la zona Champions troppo lontana. La fonte britannica aggiunge anche che lo Special One avrebbe accettato con entusiasmo la proposta del club guidato dal fondo arabo Pif.