Aureliano nella bufera, la risposta della Roma: “disertano” tutti

La decisione di José Mourinho negli istanti immediatamente successivi al triplice fischio della gara tra Roma e Atalanta.

Ci si aspettava un match ad alta intensità tra Roma ed Atalanta e nella sfida dell’Olimpico di sicuro non sono mancate giocate importanti ed occasioni da ambo le parti. Ad alimentare le proteste dei giallorossi, però, sono state alcune decisioni arbitrali di Aureliano piuttosto rivedibili.

Proteste che sono costate care a José Mourinho che è stato espulso dal direttore di gara. Il tecnico della Roma, assieme ai componenti della panchina, non ha digerito alcune scelte di Aureliano ed ha protestato in maniera veemente all’indirizzo dell’arbitro. Motivo per il quale il tecnico portoghese, ad un minuto dal triplice fischio, ha ricevuto un cartellino rosso.

La reazione della Roma all’operato di Aureliano è “silenziosa”. Come già successo al termine di Roma-Fiorentina, nessun tesserato giallorosso si presenterà infatti davanti alle telecamere. I capitolini, infatti, preferiscono non commentare quanto successo. Mourinho, ad esempio, ha subito lasciato lo stadio dopo essere stato espulso e non rilascerà dichiarazioni.