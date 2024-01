Calciomercato Roma, tradimento rossonero: doppio rifiuto

Si infiamma il calciomercato della Roma con diverse operazioni fatte di intrecci, rifiuti e volontà di giocatori e allenatori

La sessione invernale di calciomercato è conosciuta come quella di “riparazione”, per sistemare quelle situazioni che nella prima parte della stagione non hanno convinto. Esistono però trattative che nascono a gennaio per concretizzarsi eventualmente a giugno.

Nel caso della Roma però la priorità è immediata, come nel caso del difensore. Tiago Pinto, che tra meno di un mese saluterà la Capitale mentre i giallorossi sono già alla ricerca del sostituto, ha infatti lavorato a lungo in questo inizio di nuovo anno, sondando varie piste e portando alla corte di Mourinho Dean Huijsen dalla Juventus. La formula non ha fatto impazzire i tifosi giallorossi essendo in prestito secco, senza diritti o obblighi di riscatto, ma Mourinho invita tutti a pensare al presente e alle qualità già attuali dell’olandese.

Il classe 2005 avrà sicuramente spazio in questo periodo di piena emergenza con Smalling e Kumbulla fuori per infortunio, Mancini acciaccato e N’Dicka fuori per la Coppa d’Africa. Anche a centrocampo la situazione rischia di diventare a rischio con Aouar indisponibile, anche lui in Africa con la sua Algeria, e Renato Sanches infortunato e sempre più fuori dal progetto Roma. Quelli che dovevano essere i colpi dell’estate non hanno rispettato, prettamente per questioni fisiche, le rosee aspettative.

Intrecci di mercato per il romanista

In attacco invece si stanno intavolando vari discorsi. Come per esempio quello di Sardar Azmoun: l’iraniano è entrato nel cuore dei tifosi giallorossi, ma bisogna ricordare che non è di proprietà della Roma bensì solo in prestito. Il cartellino detiene al Bayer Leverkusen mentre il riscatto è di 12.5 milioni. Pagata quella cifra, il giocatore diventerebbe a tutti gli effetti un calciatore della Roma. Fin qui Azmoun ha segnato una sola rete, quella del momentaneo 1-1 con il Lecce, sfida terminata 2-1 grazie a Lukaku all’ultimo respiro, ma bisogna ricordare che non ha mai giocato titolare.

Gli ingressi di Azmoun sono spesso stati decisivi pur senza reti, il più recente senza dubbio l’assist per Lukaku nel 2-1 alla Cremonese, anche in quel caso per il momentaneo 1-1. Come confermato da Il Romanista, sull’attaccante iraniano si è inserito il Siviglia. I biancorossi di Spagna hanno fatto voce grossa chiedendo l’iraniano subito, già a gennaio ai rossoneri del Bayern Leverkusen. Soluzione che sarà bocciata sia da Azmoun – che in giallorosso si trova benissimo – sia dalla Roma con Mourinho che sarebbe ben lieto e felice di averlo pure la prossima stagione.