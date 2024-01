Conte è già in città: panchina bollente

Conte è già in città. Indizio di mercato? Potrebbe anche essere in questo periodo. La panchina comunque è bollente

Ieri in conferenza stampa Mourinho ha risposto alle domande sul suo rinnovo, confermando di non capire perché al momento non è ancora arrivato. Ma la sensazione è quella di avvicinamento tra le parti, soprattutto dopo l’ufficialità arrivata nei giorni scorsi dell’addio con Tiago Pinto dai primi giorni di febbraio.

Insomma, Mourinho e la Roma dovrebbero continuare il proprio rapporto, ma al momento non c’è stato nessun incontro per il rinnovo, stando ovviamente alle parole dello Special One che, urbi et orbi, ha detto chiaramente di voler rimanere in giallorosso anche i prossimi anni. Vedremo ovviamente quello che succederà anche se, come sappiamo, nulla è deciso. I Friedkin nel corso della loro gestione hanno regalato moltissime sorprese, una su tutte appunto il tecnico portoghese che ormai quasi tre anni fa ha preso il posto di Fonseca.

Conte è già in citta: sta vedendo Torino-Napoli

Le voci però di possibili sostituti non sono mai finite. E si è parlato – anche per le sue parole – di un possibile approccio con Antonio Conte, che in un’intervista ha spiegato che gli piacerebbe un giorno allenare o a Roma, oppure a Napoli. Ed è proprio il Napoli in questo momento ad essere proprio sotto gli occhi dell’ex allenatore del Tottenham.

Sotto gli occhi proprio in senso letterale, visto che il pugliese è a Torino e sta seguendo dal vivo la partita tra i granata di Juric e il Napoli di Mazzarri. Come sappiamo, dopo l’addio di Garcia, il ritorno del toscano sulla panchina dei campioni d’Italia è quasi a tempo: contratto firmato fino al termine della stagione e ipotesi di “traghettamento”, visti anche i risultati che sono arrivati fino ad ora, che si fa sempre più probabile. E chissà, magari Conte è andato a vedere proprio i suoi futuri uomini. Un indizio? Potrebbe essere, in questo periodo abbiamo capito che è bene tenere d’occhio qualunque cosa. Anche se, c’è da dire, che non è esclusa nemmeno l’ipotesi Juventus, per quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno in bianconero. E la Roma? Rimane all’orizzonte.