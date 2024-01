Formazioni ufficiali Roma-Atalanta: il titolarissimo resta fuori

Formazioni ufficiali Roma-Atalanta, ecco le scelte di Mourinho e Gasperini in vista del match dell’Olimpico

Prima dell’anno in campionato per la Roma di Mourinho. Che arriva a questo match con un difensore nuovo, quell’Huijsen preso in prestito dalla Juventus e che rimarrà a Trigoria fino al termine di questa stagione.

Non sarà sicuramente l’unico e solo movimento di mercato della Roma in questa sessione, anzi, la sensazione è che ci potrebbe essere anche qualcosa in uscita, con Spinazzola il primo di questa lista. Ma adesso non è tempo di parlare di questo, adesso c’è da affrontare la formazione di Gasperini in una partita che mette in palio dei punti assai pesanti per la corsa alla prossima Champions League. E andiamo a vedere, insomma, quelle che sono state le scelte ufficiali di Mourinho e del suo collega.

Formazioni ufficiali Roma-Atalanta, le scelte

Insomma, Mourinho ha deciso. E manda in campo la miglior Roma possibile in questo momento. Solita difesa a tre per lo Special One, con Karsdorp che fa il centrale insieme a Mancini e Llorente. Non c’è Paredes in mezzo al campo, gioca Cristante con Bove e Pellegrini ai suoi lati. Davanti come al solito confermata la coppia formata da Lukaku e Dybala.

Ecco quindi gli undici scelti da Mourinho.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Llorente; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku.