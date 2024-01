Koopmeiners provoca, Dybala reagisce: il gesto che non tutti hanno visto

Roma-Atalanta, tensione e nervi tesi nel primo tempo della sfida tra Mourinho e Gasperini. La reazione di Dybala dopo il gol è palese.

Tanti eventi hanno contraddistinto i primi quarantacinque minuti di gioco di Roma-Atalanta, assumente un sapore di Champions League a dir poco importante e fungente da potenziale discriminante per il cammino di entrambe le squadre, accomunate dalla regione di classifica nonché dall’anelito di lottare fino alla fine per approdare tra le prime quattro. La delicatezza dell’incrocio si è riflessa, per ora, dunque, anche nel palese nervosismo di questa parentesi di gioco, durante la quale è stato possibile assistere ad una molteplice serie di eventi.

I primissimi minuti di gioco hanno restituito un buono stato di salute e forma tra le fila dei giallorossi, rei però di essere andati in svantaggio sul qualitativo dialogo dell’asse offensivo dell’Atalanta, in grado di bucare prontamente e alla prima occasione davvero pericolosa la retrovia capitolina, grazie al bel colpo di testa di Koopmeiners.

Roma-Atalanta, reazione e risposta Dybala dopo il gol: ecco cosa è successo

A rispondere al gol del centrocampista olandese ci ha pensato Paulo Dybala, protagonista del gol dell’uno a uno su calcio di rigore, propiziato dall’impudenza di Roggeri su Karsdorp, colpito sulla coscia e coinvolto in un’azione che è stata prontamente analizzata dal Var, il cui consulto ha portato l’arbitro Aureliano ad assegnare il penalty alla squadra di Mourinho.

Da segnalare, oltre alla rete del 21, quanto accaduto prima e dopo il tiro decisivo dell’attaccante argentino, che aveva sistemato la palla sul dischetto, salvo poi doverla risistemare in seguito al provocatorio spostamento del pallone da parte di Koopmeiners. Dopo la realizzazione della rete, Dybala ha risposto lanciando la sfera in direzione del centrocampista, rispondendo, non solo con il gol, all’evitabile e antisportivo gesto del giocatore dell’Atalanta.