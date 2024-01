Lazio-Roma, recupero UFFICIALE e doppia assenza confermata

Con la pubblicazione della lista convocati di Lazio-Udinese, Mourinho scopre quali saranno i probabili titolari dell’imminente derby di Coppa Italia

La sfida di Coppa Italia tra cugini è alle porte e, mentre Mourinho conta i feriti in infermeria, Sarri fa altrettanto a Formello, prima dell’imminente match con l’Udinese di mister Cioffi.

Per l’ex tecnico di Napoli e Juventus, sei stiramenti da fine novembre ad oggi e, a tre giorni dal derby, due spiacevoli assenti e un gradito rientro.

Romagnoli torna a disposizione, Immobile e Luis Alberto ancora out

Colui che è rientrato nella lista convocati dopo svariati mesi di assenza, è Alessio Romagnoli. L’ex difensore giallorosso, sarà a disposizione nella sfida odierna con l’Udinese e, di conseguenza, la sua titolarità nel derby del 10 gennaio, appare davvero probabile. L’ultima partita giocata dal numero 13 biancoceleste, fu proprio il derby d’andata del campionato in corso, giocato il 12 novembre e conclusosi in pareggio. Insomma… il destino non lascia scampo né a Romagnoli, né alla Roma, che non potrà beneficiare del lungo stop del centrale difensivo rivale. Come contraltare di questa piacevole notizia, proseguono gli stop di Ciro Immobile e Luis Alberto, ancora fermi ai box. Entrambi stirati nelle fasi finali del 2023, i due protagonisti assoluti del cast di Sarri, si avviano inevitabilmente all’assenza nel derby, il che, naturalmente, non può che far piacere a José Mourinho.

Lo Special One, difatti, si ritrova in un contesto difensivo a dir poco delicato, nel quale, nonostante il nuovo acquisto proveniente dalla Juventus, si continuano a cercare disperatamente sicurezze. Dean Huijsen è “pronto a diventare un grandissimo” secondo Mou, ma rimangono i miseri 10 minuti spesi in vita sua nella massima lega e, dunque, il suo esordio in Coppa Italia con la Lazio, appare piuttosto utopistico. Con grande probabilità, la difesa sarà ancora in mano al terzetto Mancini-Cristante-Llorente. Arretrare Brian Cristante è una mossa ormai collaudata, ma che, di fatto, ha mostrato i suoi limiti in più di un’occasione (l’ultima partita con la Cremonese ne è un fulgido esempio). Alla luce di tali criticità, l’assenza di due pezzi da novanta come Immobile Luis Alberto, non può che rasserenare in parte lo Special One, che deve prepararsi ad una lotta all’ultimo pallone in un derby caldissimo.