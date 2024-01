Mourinho è una furia, Aureliano lo espelle: ecco cosa è successo

Da pochi istanti si è chiusa Roma-Atalanta: al 95′ José Mourinho è stato espulso dal direttore di gara Aureliano. Il motivo.

Al termine di oltre 100 minuti di vera battaglia, Roma e Atalanta si dividono la posta in palio. Un punto che probabilmente sta anche stretto alla Roma, che ai punti avrebbe meritato anche più di quanto certifichi l’1-1 finale.

A finire nell’occhio del ciclone, però, è stata anche e soprattutto la direzione di gara dell’arbitro Aureliano. Protagonista di alcuni fischi al limite, l’arbitro ha alimentato le proteste della panchina della Roma in diverse circostanze. L’ultima, in ordine di tempo, si è materializzata a pochi minuti dal triplice fischio. Aureliano, infatti, ha deciso di non fischiare un fallo piuttosto evidente nei confronti di Romelu Lukaku, lanciato a rete e fermato dal contatto con Hien. Provvedimento che non è stato affatto digerito da José Mourinho che si è visto sventolare un altro cartellino rosso. Ad animare le proteste dello Special One erano stati anche altri episodi, primo fra tutti il mancato fallo ai danni di Dybala lanciato a rete, poco prima dell’intervallo.

Proteste (piuttosto giustificate) che sono quindi costate care al tecnico della Roma che, espulso, non sarà presente in occasione della delicata trasferta di Milano contro i rossoneri.