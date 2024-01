Roma-Atalanta, cartellini invertiti e furia Mourinho: recupero infuocato

Roma, caos finale e Mourinho indiavolato: è successo di tutto, ecco la ricostruzione.

Primo tempo ricco di emozioni ed eventi quello che ha visto sfidarsi Roma e Atalanta fino a questo momento, all’interno di una gara agonistica e contraddistinta dal condiviso anelito delle due compagini di continuare la rincorsa ad un posto in Champions League. Al netto dei numerosi fattori che hanno caratterizzato i primi cinquanta minuti di gioco, non sfugga la parentesi finalissima del primo tempo, in pieno recupero.

In occasione del contatto con Paulo Dybala, spedito verso la porta, Mourinho infatti ha avuto una veemente reazione nei confronti dell’arbitro Aureliano, scrutato a lungo dalla Special One dopo la scelta di non fischiare fallo sul numero 21 della Roma, in un’azione che avrebbe potuto provocare non pochi grattacapi alle retrovie orobiche. Come osservato dallo stesso Luca Marelli, l’azione sarebbe dovuta essere interrotta e avrebbe dovuto portare l’ammonizione al difensore dell’Atalanta.

Il gioco è, invece, proseguito normalmente e ciò ha generato la suddetta reazione di Mourinho: consequenziale il lungo confronto con l’arbito, terminato in modo pacato ma con l’ammonizione del tecnico giallorosso.