Roma, distorsione al ginocchio ufficiale: rischio lungo stop

Roma, non solo il danno anche la beffa: dopo l’infortunio ufficiale la distorsione alla caviglia. Il rischio è un lungo stop

Peccato. Perché la sconfitta tutto sommato è stata immeritata. La Roma oggi pomeriggio ha perso contro la Juventus la finale di Supercoppa Italiana (2-1) il finale, ma potrebbe perdere anche Eseosa Aigbogun per un poco di tempo.

Per l’esterna difensiva, che ha giocato dal primo minuto, distorsione al ginocchio destro. Gli esami strumentali sono previsti nei prossimi giorni, ma il movimento è stato innaturale e quindi si teme per lei un infortunio assai importante, che la potrebbe mettere tra le indisponibili per molto tempo. La svizzera è uscita dal campo alla fine del primo tempo e il suo posto è stato presa da Elisa Bartoli.

Roma, esami per Aigbogun

Non è un buon momento per la Roma sotto questo aspetto, visto che Haavi ha recuperato solamente per la finale – e la sua condizione ha fatto capire che ha forzato la mano – e Kramzar è ancora fuori. Con il mercato aperto comunque, dopo gli esami che diranno ufficialmente quanto tempo ci vorrà per rivederla in campo, Bavagnoli potrebbe anche decidere di intervenire sul mercato, anche perché nemmeno Bartoli sta benissimo, ed è anche per questo che è partita dalla panchina.

Oltre il danno quindi, con la seconda finale di fila persa contro la Juventus, pure la beffa di questo stop che non lascia tranquilli nessuno. Aigbogun, dopo qualche partita nella quale ha avuto bisogno di ambientamento, ha dimostrato di avere delle qualità importanti e che in una rosa importante come quella giallorossa ci può stare.