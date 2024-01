Salta Milan-Roma: infortunio muscolare e sostituzione immediata

In vista del match di campionato con la Roma e con l’Atalanta in Coppa Italia, Pioli perde un titolare per infortunio

Nel corso della partita con l’Empoli, Stefano Pioli è stato costretto a sostituire una pedina importante del proprio scacchiere rossonero. Nessun allarme per il match attualmente in atto (il Milan sta vincendo per 2 reti a 0), ma gli imminenti appuntamenti preoccupano Pioli.

Il calendario del Milan si fa fitto e complesso nei prossimi giorni e, perdere un componente importante dell’undici titolare, non può che rendere ancor più ostiche gli appuntamenti con Atalanta e Roma.

Florenzi fuori per infortunio muscolare

Il 10 gennaio contro l’Atalanta in Coppa Italia e il 14 con la Roma in campionato, il Milan di mister Pioli sarà costretto a definire l’andazzo della stagione. Tuttavia, pochi istanti fa, al 34esimo del match con l’Empoli di Andreazzoli, Alessandro Florenzi è stato sostituito a causa di un infortunio muscolare. L’ex Roma ha intrapreso la via della panchina sulle proprie gambe, ma soltanto nelle prossime ore potremo scoprire realmente le condizioni del terzino romano. Al suo posto Alex Jimenez, un talentoso 2005 in prestito dal Real Madrid, ancora in cerca della propria dimensione, ma già impiegato altre volte nell’undici titolare.

Nel caso in cui si dovesse confermare l’assenza di Florenzi, si potrebbe pensare ad un ritorno di Theo Hernández sulla fascia. Difatti, l’esterno francese, sta occupando il centro della difesa sempre più spesso, ma, vista la probabile assenza di Florenzi, il mancino di spinta potrebbe tornare nel suo ruolo naturale. Per lo meno, nel caso in cui si dovesse confermare l’infortunio a lungo termine di Florenzi, Mou & co. eviterebbero la fantomatica maledizione dell’ex, secondo cui un ‘ex calciatore giallorosso, tenda a colpire proprio contro i capitolini.