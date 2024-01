Tegola Roma, nuovo infortunio: cambio obbligato per Mou

Roma-Atalanta, è stato costretto a chiedere il cambio. La natura del problema fisico patito da uno dei pilastri dello scacchiere giallorosso.

Archiviata una prima frazione di gioco ricca di spunti molto interessanti, Roma ed Atalanta stanno facendo il loro ritorno in campo per un secondo tempo che si preannuncia assolutamente scoppiettante. In casa giallorossa, però, continua l’emergenza infortuni.

Sul finire della prima frazione di gioco, infatti, Diego Llorente ha cominciato a massaggiarsi l’inguine. Motivo per il quale José Mourinho ha prima fatto scaldare Huijsen, salvo poi decidere di mandare subito in campo il difensore di proprietà della Juventus. Il neo innesto della Roma fa dunque il suo esordio con la Roma nella seconda frazione di gioco di Roma-Atalanta.

Staremo a vedere l’entità dello stop di Llorente, che anche questa sera si è reso protagonista di una prestazione convincente sotto tanti punti di vista. Anche per scopo precauzionale, però, lo staff medico della Roma, dopo aver chiesto al calciatore reazioni a caldo sulle sue condizioni, ha deciso di evitare di correre rischi inutili. Il calendario, infatti, propone impegni in rapida successione e quello difensivo è stato il reparto che in questo scorcio di stagione sta mostrando le più gravi difficoltà.