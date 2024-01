Vola in B prima di Milan-Roma: l’attaccante se ne va

Calciomercato, vola in Serie B prima di Milan-Roma. Ecco le novità. Un’operazione che ha toccato da vicino anche un calciatore giallorosso

Ufficialmente aperto il mercato di gennaio, la Roma ha portato alla corte di Mou, intanto, il difensore, quello che serviva: Huijsen è nella Capitale e da ieri il colpo è ufficiale. Ma non solo in entrata, i giallorossi, anche per via di quei paletti del FPF si devono muovere in uscita. E qualcosa faranno.

Uno di quelli che potrebbe lasciare il giallorosso è sicuramente Leonardo Spinazzola: dall’Arabia e dalla Premier, a quanto sembra, qualcuno si è fatto vivo per capire la disponibilità della Roma di cedere il giocatore che è in scadenza di contratto. Davanti ad un’offerta ritenuta soddisfacente partirerebbe. Ma non è il solo, visto che si è parlato anche di un addio di Belotti, con un paio di squadre di Serie B interessate, appunto, al Gallo.

Il Como molla Belotti e vira su Romero

Una di queste era – e forse è – il Como (anche se Belotti avrebbe dato una risposta negativa alla possibile destinazione), che dimostra di avere la voglia di rimanere nelle zone che contano della cadetteria e tentare, ovviamente, il salto di categoria. La squadra allenata da Fabregas – al momento però è solo collaboratore tecnico, deroga scaduta – punta in alto. E non avrebbe messo nel mirino solo Belotti, ma anche Luka Romero.

Il milanista, ex Lazio, sta trovando pochissimo spazio con Pioli – ha giocato in Coppa Italia contro il Cagliari ma non ha entusiasmato – e allora potrebbe partire in questa sessione di mercato. Un’indiscrezione lanciata da Matteo Moretto nei giorni scorsi che lo stesso giornalista di Relevo ha confermato in questi minuti. Ovvio che in questo modo, Belotti, rimarrà alla corte di Mourinho a meno che non arrivino altre offerte.