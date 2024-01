Voti Roma-Atalanta, Dybala risponde a Koopmeiners: bocciatura choc

Voti Roma-Atalanta, Dybala risponde a Koopmeiners: punti divisi tra Mourinho e Gasperini.

Tanti eventi hanno contraddistinto la sfida tra la compagine di Mourinho e quella di Gasperini, contraddistinta dalla comune volontà di centrare i tre punti per poter continuare una comune corsa verso un posto in Champions League.

I giallorossi, come noto, sono nel pieno di una fase caratterizzata dalla presenza di numerosi, delicati e ravvicinati impegni, iniziata circa un mese fa contro la Fiorentina e destinata a proseguire anche settimana prossima con il derby di Coppa Italia e la trasferta di San Siro contro il Milan.

Tornando al presente, va sottolineata la grande intensità e l’agonismo della partita odierna, terminata nel primo tempo sul risultato di 1 a 1, grazie alle reti di Koopmeiners e di Dybala. I due marcatori, come raccontato, sono stati protagonisti anche di una scena di nervosismo in occasione del calcio di rigore assegnato da Aureliano dopo la consultazione del Var per la tacchettata di Ruggeri sulla coscia di Karsdorp.

Voti Roma-Atalanta, Dybala risponde a Koopmeiners

Il nervosismo della partita è proseguito anche nella seconda frazione di gara che, proprio come la prima, ha permesso di assistere anche all’estrazione di numerosi cartellini gialli e alla consequenziale interruzione di un gioco che, comunque, ha restituito consapevolezza nel condiviso anelito delle due squadre di provare a vincere la partita.

Il secondo tempo si è aperto con l’ingresso immediato in campo del neo-difensore giallorosso, Dean Hujisen, subentrato a Llorente in seguito alla problematica al flessore per lo spagnolo, circa il quale si attenderanno evoluzioni, alla luce della già non felicissima situazione tra le retrovie capitoline in questa parentesi molto delicata di campionato.

Diverse, comunque, le trame offensive e le potenziali occasioni di un secondo tempo meno intenso e spettacolare del primo: confermato, durante i secondi quarantacinque, il risultato di 1 a 1, dopo qualche spreco ed errore di rifinitura negli ultimi metri e passaggi. Questi i voti assegnati alla Roma.

Rui Patricio 6; Kristensen 6 , Mancini 7.5, Llorente 6; Karsdorp 6 Bove 6.5, Cristante 5.5 Pellegrini 6.5, Zalewski 5; Dybala 7, Lukaku 4 (Pellegrini 6, Llorente 5.5 Huijsen 6 Celik 6 Spinazzola 6 El Shaarawy 6)