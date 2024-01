Addio Belotti, il centravanti della Roma nel mirino di un club di Serie A: intrigo con la Juventus

Il futuro di Andrea Belotti è davvero in bilico. Anche se l’operazione di mercato potrebbe vedere la sua naturale fine solo negli ultimi giorni di gennaio. Ma intanto sono diverse le squadre che stanno mostrando un certo interesse nei confronti dell’attaccante della Roma, che sta trovando poco spazio dopo l’arrivo di Lukaku.

Ovvio che anche le prestazioni non stanno facendo pensare alla Roma di trattenerlo. Nel momento in cui Il Gallo viene schierato, oltre al solito combattimento sulla prima linea c’è poco. I gol li ha fatti all’inizio dell’anno, sbloccandosi in Serie A dopo la prima annata senza reti nella massima serie con la maglia giallorossa, poi anche per via, come detto, di un impiego al limite del minimo sindacale, la gioia della rete viene sempre rimandata. E con Azmoun che sembra essere davvero entrato nelle grazie di Mou, allora l’utilizzo potrebbe essere sempre minore. Si parla di addio, in poche parole. E alcuni club, di B, si sono mossi per prenderlo. Ma non solo.

Addio Belotti, la Fiorentina sul Gallo

L’edizione odierna di Repubblica parla di un possibile interesse della Fiorentina nei confronti dell’attaccante della Roma. Non è la prima volta che se ne parla, c’è da dirlo, e la Viola starebbe cercando uno tra Belotti appunto e Kean, elemento in uscita dalla Juventus in questo caso. Soprattutto se la squadra di Italiano dovesse cedere Nzola.

Sull’ex Torino, arrivato a zero in giallorosso, nei giorni scorsi si è parlato soprattutto del Como, società che ha come obiettivo quello di prendersi i playoff della cadetteria per cercare l’assalto alla A: ed avere un attaccante come Belotti potrebbe aiutare eccome la squadra di Fabregas. Vedremo quello che succederà da qui alla fine di gennaio, con la sensazione che qualcosa potrebbe davvero succedere in uscita.