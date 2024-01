Affare last minute Roma: Pinto ne sposta tre in un colpo solo

Il blitz della Roma per provare a sistemare il reparto: i giallorossi studiano la mossa vincente, tra necessità e possibili risvolti. La situazione.

Il fastidio all’adduttore destro patito da Diego Llorente è stato un altro segnale inequivocabile. L’ennesimo, di una stagione che sta letteralmente falcidiando il reparto difensivo di una Roma che, però, può godersi l’impatto devastante di Huijsen con la nuova realtà.

La prestazione del gioiello olandese, ultimo arrivato in casa Roma, è stata una delle note più liete per i giallorossi. Il difensore di proprietà della Juventus ha fornito una prova impeccabile, pulita tecnicamente e dalla grande personalità.Lo stop prolungato di Smalling e la partenza in Coppa d’Africa di Ndicka, però, impongono scelte di un certo tipo alla Roma. Non è un caso che Tiago Pinto stia continuando a scandagliare il terreno alla ricerca della soluzione più congeniale da regalare a José Mourinho. Il nuovo difensore, però, laddove dovesse arrivare, arriverebbe solo ed esclusivamente con la formula del prestito. In tal senso, trapelano importanti novità.

Calciomercato Roma, il prescelto è Soyuncu: da Spinazzola a Celik, il piano per finanziare l’ultimo acquisto

Come riferito da Il Corriere dello Sport, il nuovo difensore scelto dalla Roma con cui rinforzare il reparto arretrato risponde al nome di Caglar Soyuncu. Il nazionale turco, infatti, potrebbe lasciare anzitempo l’Atletico Madrid e gettarsi a capofitto in una nuova esperienza.

Pinto ha già parlato diverse volte con l’entourage del calciatore, al quale era riuscito a strappare una disponibilità al trasferimento lo scorso dicembre. I Colchoneros, però, pretendono di imbastire l’operazione solo a titolo definitivo. Dal canto suo, la Roma crede che la posizione dei madrileni possa ammorbidirsi all’approssimarsi della chiusura del mercato invernale. Ad ogni modo per i giallorossi sarà fondamentale sbloccare almeno una cessione, se non due. Gli indiziati principali a fare le valigie sono Spinazzola e Renato Sanches, ma anche Celik non è affatto incedibile.

Per l’esterno italiano, in particolare, si sta valutando con attenzione la fattibilità della pista saudita. Sebbene fino a questo momento non siano ancora arrivate proposte concrete alla Roma, i giallorossi potrebbero sfruttare il canale con l’Arabia già nelle prossime settimane. E chissà che l’amichevole in programma il 24 gennaio contro l’Al-Shabab non possa fungere anche da occasione per approfondire determinati argomenti.