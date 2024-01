AIA, fa ancora più male: Rocchi promuove Aureliano, Roma senza scampo

Aureliano promosso dall’Aia: a Roma filtra di clima allucinante. Ecco quello che è venuto fuori in queste ore

Quello appena andato in archivio è stato il weekend delle polemiche. Da Andreazzoli a Sogliano, passando all’ad della Salernitana Milan e chiudendo con la Roma, che per via di alcune decisioni che non sono piaciute al club, ha deciso di non parlare alla fine della gara contro l’Atalanta.

Aureliano infatti qualche errore – e forse qualcosa in più – lo ha commesso. E per questo motivo né Mou e nessun tesserato giallorosso ha rilasciato una dichiarazione. Visto quello che è successo sempre nel momento in cui lo Special One ha preso la parola, allora meglio evitare. La squalifica o il deferimento sembra essere sempre dietro l’angolo. Intanto gli arbitri – così come riportato da SportMediaset – si chiudono a cerchio. Ecco quello che è venuto fuori in queste ore.

Aureliano promosso, ecco quello che è successo

Venerdì alle 12 ci sarà una conferenza stampa a Coverciano. E il designatore Rocchi, a quanto pare, intende togliersi qualche sassolino e stigmatizzerà con fermezza il clima ostile creatosi nei confronti degli arbitri, attaccati a 360° da stampa e tesserati. I direttori di gara si sentono accerchiati e attaccati e non riuscirebbero così ad essere tranquilli.

“A proposito di clima ostile. Dal designatore e dall’AIA – si legge su SportMediaset – i complimenti ad Aureliano, promosso per avere portato a termine (anche se faticosamente) Roma-Atalanta in un clima ritenuto ‘allucinante’“. E sì, perché sempre e solo all’Olimpico il clima è quello che viene descritto. Negli altri campi invece tutto ok e non succede mai nulla. Ma ormai i giallorossi hanno fatto l’abitudine anche a questo. Meglio prepararsi a tutto quello che potrebbe succedere nel girone di ritorno.