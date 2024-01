Bomba dopo Roma-Atalanta: pagano la clausola di Dybala

Protagonista anche contro l’Atalanta, Paulo Dybala continua ad accendere gli interessi di molti club. L’ultima indiscrezione che spaventa la Roma.

Autore di un’altra prova maiuscola, Paulo Dybala ha fatto la differenza anche nell’ultimo match della Roma. Oltre al rigore perfettamente trasformato, il numero 21 ha dispensato giocate esaltanti che avrebbero anche potuto trovare sorte migliore. I tifosi giallorossi si coccolano il loro beniamino, anche se le sirene di mercato non possono essere trascurate.

A destare le maggiori preoccupazioni è la clausola rescissoria da 12 milioni di euro presente nel contratto firmato dalla Joya. Valida, questo mese, fino al 15 gennaio, Dybala potrebbe in teoria lasciare la Roma nel caso in cui arrivasse un club disposto a pagare la clausola. Accostato a diversi club della Premier già la scorsa estate, il Campione del Mondo 2022 sta calamitando nuovamente gli interessi di svariati club d’Oltremanica. L’ultima compagine, in ordine di tempo, a sondare il terreno per l’attaccante della Roma sarebbe stato il Chelsea.

Calciomercato Roma, il Chelsea si fa avanti per Dybala

Secondo quanto evidenziato da TMW, infatti, i Blues avrebbero individuato in Dybala l’innesto giusto con il quale puntellare un reparto che ha riscontrato non poche difficoltà in questo primo scorcio di stagione.

I londinesi, a caccia di un nuovo attaccante, avrebbero preso in seria considerazione l’idea di affondare il colpo per Dybala. Per adesso, però, il nome di Dybala è finito “soltanto” nei radar del Chelsea, che non hanno ancora avanzato proposte formali ai giallorossi. Intervenuto nel pre partita di Roma-Atalanta, Pinto si è detto piuttosto tranquillo della situazione legata alla Joya. Lo scenario, però, potrebbe improvvisamente cambiare nel caso in cui arrivasse un club estero disposto a pagare per intero il valore della sua clausola rescissoria.

Ad ogni modo il legame che unisce Dybala all’ambiente Roma è viscerale. Soltanto una proposta indecente per il calciatore potrebbe cambiare le carte in tavola.