Calciomercato Roma, plusvalenza immediata: 44 milioni

Quasi 50 milioni di euro per la Roma, ‘incasso’ immediato: ci sono tutti i numeri. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Sono stati non poco numerosi i discorsi in grado di attirare le attenzioni degli addetti ai lavori giallorossi nel corso delle ultime settimane, contraddistinte da una necessità evidente nel consegnare a José Mourinho almeno un volto nuovo per ovviare ad alcune defezioni di cui si era da tempo consapevoli in casa Roma.

L’approdo di Hujisen, non casualmente, conferma la consapevolezza della società di dover provare a plasmare la retrovia difensiva, rispettando altresì quella necessità del club di imbattersi in operazioni coerenti con le attuali disponibilità economiche concesse ai Friedkin. La formula del prestito secco, in particolar modo, non ha convinto buona parte della piazza, che ha visto in tale decisione una sorta di conferma delle difficoltà economiche del club, palesando una certa insofferenza di fronte all’idea di non godere di alcuna tipologia di diritto di riscatto sul profilo olandese.

Plusvalenza assicurata per la Roma, il valore di Ndicka parla chiaro: rasentati i 50 milioni

Si tratta, questo, di un discorso che meriterà certamente approfondimenti e che, anche alla luce dei diversi riadattamenti ponderati da Mourinho, fa capire come importanti interventi serviranno tra le fila giallorosse soprattutto nel corso della prossima estate, quando numerose novità potrebbero toccare il mondo Roma tutto, a partire dalla presenza di un DS che, come noto, non sarà più Tiago Pinto, prossimo a lasciare l’incarico il prossimo mese.

Da evidenziare, comunque, importanti fattori e aspetti che, anche nel futuro, potrebbero essere di non trascurabile importanza, soprattutto da un punto di vista economico. In particolar modo, non deve sfuggire la classifica redatta dal CIES Football Observatory sui difensori Under 25 con maggiore valore economico nel nostro campionato. Tra questi, in terza posizione, figura Evan Ndicka, attualmente in Coppa d’Africa e reduce da una crescita costante ed evidente sotto la gestione di Mourinho.

Prelevato a costo zero proprio da Tiago Pinto, l’ex Eintracht Francoforte ha un valore di mercato superiore ai 44 milioni di euro che, in prospettiva, assicura di fatto una plusvalenza importante al club, consapevole però dell’importanza e della centralità del giocatore in un progetto al quale ha ancora tanto da dare e altrettanto da ricevere.