Calciomercato Roma, ribaltone per la rescissione: hanno detto basta

Calciomercato Roma, la scelta non è passata inosservata. Così per Pinto cambiano tutti i piani: la decisione è inamovibile.

La Roma proverà a non fermarsi a Huijsen. Sebbene la sessione invernale di calciomercato sia iniziata da pochi giorni, i giallorossi già da tempo stanno provando a tastare il terreno per incrementare ulteriormente il numero di alternative a disposizione di José Mourinho. Un passaggio cruciale, però, è rappresentato come sempre dal nodo cessioni.

Sebbene Tiago Pinto abbia individuato in Soyuncu il profilo ideale al quale dare la caccia, il General Manager giallorosso non può affondare il colpo senza prima aver ceduto qualche tassello. Nella lista degli addii in programma figurano sicuramente Spinazzola, Celik e Renato Sanches. In particolare, il centrocampista del Psg sembrava essere ad un passo dall’addio ai giallorossi qualche settimana fa. Si vociferava, infatti, di un’interruzione immediata del prestito con il Psg. Dal canto loro, però, i parigini hanno sempre chiesto alla Roma di trovare una nuova destinazione all’ex Benfica. Strada che, al momento, non sembra affatto percorribile.

Calciomercato Roma, il Psg non apre al ritorno di Renato Sanches: la situazione

A fare il punto della situazione sulla questione ci ha pensato l’edizione odierna de Il Tempo. Secondo quanto riferito, le chances che Renato Sanches lasci la Roma a gennaio sono ridotte al lumicino.

Al momento, infatti, sembra piuttosto difficile ipotizzare che ci siano club disposti a mettere le mani sul centrocampista di proprietà del Psg con le stesse condizioni con le quali questi è atterrato a Roma la scorsa estate. Il Psg continua a monitorare la situazione ma fino a questo momento dalla Francia non trapelano significative aperture. I Campioni di Francia, infatti, non sono disposti ad accogliere il centrocampista portoghese prima di giugno. Si prospettano settimane bollenti anche sotto questo punto di vista. L’eventuale addio di Renato Sanches, infatti, permetterebbe alla Roma di liberare spazio salariale importante da destinare ad un nuovo acquisto. Staremo a vedere cosa succederà.