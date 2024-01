Dalla Lazio alla Roma, scoppia la bomba prima del derby

La Roma pensa a rinforzarsi e per questo ha messo nella lista dei desideri un nazionale italiano, ma c’è concorrenza

Il calciomercato della Roma ha fin qui regalato a José Mourinho un solo acquisto ma di grande importanza. Stiamo parlando di Dean Huijsen che ha già giocato, seppur non da titolare, nell’ultima sfida di campionato contro l’Atalanta terminata 1-1.

Ma la Roma ha bisogno di rinforzi in ogni zona del campo. Certo, il reparto difensivo è quello più in emergenza con gli infortuni all’apparenza senza fine per Smalling e Kumbulla, rispettivamente out da inizio settembre e dalla scorsa stagione, e l’assenza di N’Dicka causa Coppa d’Africa. Mancini va monitorato: lui si sente bene e gioca, come ricorda Mourinho è l’ultimo a mollare, ma la pubalgia rischia di pesare alla lunga. Per questo l’acquisto di Huijsen ha dato una sorta di ventata d’aria fresca ma anche di respiro a Mourinho.

Negli altri ruolo la situazione è meno urgente, ma non va sottovalutata. A centrocampo i due colpi dell’estate stanno tradendo le aspettative. Stiamo parlando di Renato Sanches, più vicino a lasciare Roma piuttosto che a rimanerci, e Aouar che non è mai entrato veramente in condizione da quando ha lasciato Lione. In più, l’algerino partirà anche lui per la Coppa d’Africa. In attacco c’è invece l’imbarazzo della scelta, facendo gli scongiuri su Dybala e tenendo conto che Azmoun, tra qualche settimana, partirà per la Coppa d’Asia con l’Iran.

La Roma ci prova, ma c’è la fila per lui

Anche se il reparto offensivo è messo bene, le occasioni vanno sfruttate e la Roma lo sa. Secondo HITC Football, ci sono grandi possibilità che Wilfried Gnonto lasci il Leeds United. Un’esperienza tormentata, sia da alcuni comportamenti dell’azzurro sia per la reazione di qualche tifoso del club inglese che lo voleva via già prima di questa sessione di mercato. Gnonto è al Leeds da settembre 2022 ma non ha mai brillato con 5 gol in 49 partite e una retrocessione.

Proprio in Championship, la società inglese si aspettava di avere tra le mani un giocatore di categoria superiore, ma sono rimasti delusi con Gnonto autore di 1 gol e 1 assist in 20 partite. Ecco che il classe 2003 potrebbe di nuovo finire sul mercato. Il suo rendimento, certamente non eccelso, non ha abbassato il numero di pretendenti su di lui. Il West Ham sembra essere molto interessato al più giovane marcatore con la nazionale italiana della storia, ma la concorrenza di Roma, Milan, Napoli, Lazio e Atalanta potrebbe scatenare una vera e propria asta. Il contratto del giocatore scade a giugno 2027.