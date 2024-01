Dybala in Premier League: 12 milioni subito

Il futuro nella capitale di Paulo Dybala appare sempre più incerto a causa della clausole presenti sul suo contratto: la situazione

Campionato ancora una volta difficile per la Roma, costretta a recuperare sulla zona Champions dopo una falsa partenza che aveva relegato la squadra tra le ultime posizioni della classifica di Serie A. Arrivati ufficialmente a metà di questa stagione è tempo di primi bilanci, che purtroppo non possono essere positivi visto l‘ottavo posto in campionato ed il secondo posto nel girone di Europa League, che costerà alla squadra un turno in più in coppa.

Tra gli uomini che si sono messi più in mostra per i giallorossi ci sono senza dubbio Romelu Lukaku e Paulo Dybala, con il primo che è quasi in doppia cifra di gol, ed il secondo che risulta sempre più determinante in ogni partita in cui scende in campo.

Il campione del mondo argentino dribbla, crea gioco, superiorità numerica e fa gol, risultando un uomo imprescindibile per José Mourinho. Il suo contratto però presenta alcune clausole che spaventano e non poco i tifosi romanisti, i soli 12 milioni che gli consentirebbero di lasciare la capitale stanno attirando l’attenzione di diversi club.

Dybala, la clausola spaventa i tifosi: sirene inglesi sull’argentino

Le prestazioni di Paulo Dybala in maglia giallorossa continuano a far parlare dell’argentino anche fuori dall’Italia. L’ex Juventus è un pilastro della rosa di José Mourinho, e grazie ai suoi gol e alle sue giocate non solo sta tenendo a galla la Roma, ma ha cominciato ad attirare l’attenzione di diversi club esteri.

A rendere ancora più probabile un suo addio sono le clausole presenti sul suo contratto, in particolare quella da 12 milioni di euro valida per i club esteri. Per molte squadre questa sarebbe una somma irrisoria, in particolare per club ricchi come quelli di Premier, campionato dove La Joya adesso viene osservato con più insistenza.

Su di lui avrebbe messo gli occhi non solo il Chelsea, come riportato da Tuttomercatoweb, ma anche il Manchester United. A riportare la notizia è il portale Givemesport, che parla appunto dell’interesse dei Red Devils riguardo il campione del mondo argentino, che non ha comunque mai espresso la volontà di lasciare la capitale. Il tecnico dello United ritiene che Dybala possa essere ciò che manca al proprio attacco, e non è da escludere un tentativo nei prossimi giorni da parte della proprietà inglese per provare a portarlo in Premier League.