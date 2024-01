Lascia subito la Roma, va dai rivali in Serie A

Calciomercato Roma, addio immediato: resta in Serie A. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Numerose questioni stanno generando attenzioni e monitoraggi in casa Roma e non solo, alla luce della pienezza e dell’entrata ufficiale nel vivo di un calciomercato che ha tanto da dire e offrire in queste prime quattro settimane del 2024. Come noto, la Roma è da tempo sulle tracce di giocatori che permettano di rinforzare le retrovie di Mourinho in modo funzionale ed economico, con piena osservazione di quei paletti finanziari imposti ai Fredkin e di cui ormai ben noto.

Ciò spiega il motivo per il quale, dopo l’arrivo di Huijsen, ai piani alti di Trigoria non escludono eventuali nuovi approdi, questa volta però necessariamente successivi ad eventuali operazioni in uscita, destinate a poter riguardare diverse tipologie di profili. Quanto fin qui accaduto lascia intendere come possibili separazioni in casa Roma siano destinate a interessare in particolar modo quei giocatori ormai ai margini del progetto oppure prossimi alla scadenza contrattuale, come nel caso di Spinazzola.

Addio immediato Karsdorp, può restare in Serie A: spunta la Fiorentina

Da un loro allontanamento, ovviamente, deriverebbe la cancellazione dal libro paga di stipendi importanti e ormai non più giustificati dalle prestazioni di alcuni elementi, oltre che la possibilità di assistere a qualche incasso potenzialmente salvifico ai fini economici e di ulteriori interventi in entrata nel corso di queste settimane.

Da tale punto di vista, dunque, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti forniti dal giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, riferiti ad un elemento ormai non più centralissimo tra le fila di Mourinho e, in queste ore, distintosi per la non brillantissima prestazione contro l’Atalanta.

Ci riferiamo a Rick Karsdorp, impiegato all’occorrenza anche come braccetto ma ormai da tempo lungi dall’apportare qualità e aiuto come sperato. Sulle sue tracce ci sarebbe la Fiorentina che, per la fascia destra, avrebbe chiesto informazioni proprio sul terzino olandese, oltre che su Bryan Gil del Tottenham.