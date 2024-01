Lazio-Roma, Immobile out e due nuovi stop: Sarri trema

A pochi giorni dalla partita di Coppa Italia tra Roma e Lazio Sarri è molto preoccupato per la situazione infortunati

Dopo la gara contro l’Atalanta siamo ufficialmente al giro di boa della stagione di un’annata che si prospetta ancora molto complicata per la Roma. I giallorossi occupano al momento l’ottava posizione della classifica, scavalcati anche dalla Lazio, anche se non molto distanti dalla zona Champions.

La partita di ieri sera lascia molti segnali positivi ai tifosi, in primis una prestazione di squadra decisamente convincente. A prendersi la scena è stato anche il nuovo acquisto, il centrale della Juventus Dean Hujsen, che ha dimostrato grande sicurezza, soprattutto in fase di impostazione.

Per i giallorossi però il tour de force non è ancora finito. Nelle ultime gare gli uomini di Mourinho hanno dovuto affrontare Napoli e Juventus prima della Dea, intervallate dal match contro la Cremonese in Coppa Italia, competizione dove Pellegrini e compagni dovranno affrontare i rivali della Lazio in un match in cui anche i biancocelesti non arrivano nelle migliori condizioni possibili.

Verso il derby di Coppa Italia: il punto infortuni in casa Lazio

Il nuovo anno è cominciato decisamente meglio per i rivali della Lazio, che grazie ad una serie di buone prestazioni si rifanno sotto in ottica quarto posto. I tre punti conquistati nella partita in trasferta contro l’Udinese sono un ulteriore iniezione di fiducia per la squadra di Maurizio Sarri, che però resta preoccupato dalla situazione infortunati, dei quali ha parlato così nel post partita.

“Non lo so, domani hanno un controllo, potrebbero tornare in gruppo martedì. Ci sono, anche se non credo, alcune possibilità per Luis, non per Ciro”,

Il tecnico toscano ha commentato così la condizione di Luis Alberto e Immobile, ammettendo che per quest’ultimo sarà difficile un impiego per il derby di coppa, mentre ci sono decisamente più speranze per il centrocampista spagnolo. Tra i calciatori in dubbio figurano anche i nomi di Isaksen e di Zaccagni, usciti anzitempo proprio nella gara contro l’Udinese, e ance le loro condizioni restano dunque da valutare.

Buone notizie arrivano invece dal reparto arretrato, dove Sarri ha potuto riabbracciare Alessio Romagnoli, rientrato per pochi minuti in campo dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo di gioco per circa due mesi.